Dovizioso: “La caída fue un error inaceptable”

Le Mans (Francia), 20 may (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), que se cayó durante el Gran Premio de Francia de MotoGP, dijo que “fue un error inaceptable”.

“Cuando tienes la velocidad para poder lograr la victoria y sobre todo de este modo, no puedes cometer este error”, reconoció.

“No era un momento en el que estuviera forzando, simplemente he pasado a Lorenzo porque había visto a Zarco muy agitado y era un piloto peligroso, en el buen sentido; peligroso desde el punto de vista de que es mejor estar por delante que con Lorenzo de por medio”, explicó Dovizioso sobre la caída.

“Zarco tenía un buen ritmo y quizá me la podía haber jugado con él. No quería que él pasara a Jorge porque quizá podría escaparse, ya que hubiera tenido que pasar a Jorge y es un piloto difícil de adelantar, y he visto que Márquez estaba un poco atrás y que iba con el neumático duro trasero”, continuó el italiano.

“No tenía ninguna presión y me estaba encontrando particularmente bien pero no le he dado mucha importancia al pequeño largo que había hecho y me he caído”, lamentó Dovizioso.

“Quizá todo pasó porque estaba muy tranquilo, me sentía realmente bien con la moto y había la posibilidad de hacer un buen ritmo. Lo sabía. He hecho una trazada un poco diferente porque venía de un cambio de dirección y he llegado a una velocidad distinta y he fallado un poco en el punto de frenada”, añadió el piloto de Ducati.

“Si miramos al campeonato, es algo que pesa mucho, porque 49 puntos respecto a Márquez son difíciles de recuperar, pero en este momento no tiene mucho sentido pensar en el campeonato, si bien lo positivo para superar esta situación es que somos realmente rápidos, también en pistas en las que el año pasado sufrimos”, destacó.

“En Jerez podíamos haber conseguido 20 puntos y aquí teníamos el ritmo, por lo que hemos dado un paso adelante respecto al año pasado y esto me hará gestionar las cosas de un modo mejor, porque somos rápidos y tenemos la posibilidad de recuperar puntos”, afirmó Dovizioso, quien dijo haber perdido “cuarenta y cinco puntos” en las dos últimas carreras.

“Cuarenta y nueve puntos por detrás de Márquez son difíciles de recuperar, pero hemos fallado nosotros como puede fallar él. No veo que sea una cosa imposible”, recalcó el italiano. EFE