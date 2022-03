Los Ángeles (EE.UU.), 27 mar (EFE).- La japonesa “Drive My Car” ganó esta noche el Óscar a la mejor película internacional, categoría en la que también competía “Lunana: A Yak in the Classnroom” (“Bután”), “Flee” (Dinamarca), “The Hand of God” (Italia) y “The Worst Person in the World” (Noruega). EFE