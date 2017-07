Duprat (“El ciudadano ilustre”): “Hicimos la mejor película posible”

Madrid, 22 jul (EFE).- El realizador argentino Gastón Duprat, triunfador hoy de los Premios Platino junto a Mariano Cohn por “El ciudadano ilustre”, afirmó que hicieron “la mejor película posible y por suerte eso resultó grato para públicos muy diferentes no solo de Iberoamérica”.

Así, agregó a los periodistas tras recoger el premio, “nuestra historia local nos dimos cuenta de que era universal”.

Ese era su objetivo al realizar la película que traspasar la frontera argentina, que fuera “internacional a través de los festivales y estrenos”, pero que fuera “mucho público a los cines”.

“Era nuestro sueño muy difícil de cumplir. Por suerte se logró”, agregó Duprat.

“A veces sucede que muchas películas son muy exitosas en festivales, pero después no las va a ver ni la mamá del director. -‘acá vino tu mamá’, bromeó Duprat-. En este caso se da esa fórmula virtuosa que intentaremos volver a repetir en los próximos trabajos”.

“El ciudadano ilustre” se llevó el Platino a mejor película, el de mejor guión -para Andrés Duprat, hermano de Gastón- y mejor actor, para Oscar Martínez, que consideró que una de las claves del éxito de la película para él fue “amar el proyecto desde el primer día”.

“Cuando me ofrecieron este personaje, que después tardamos cinco años en poder llevar a cabo la película, primero me enamoré del guión y del personaje y luego me di cuenta de que era un guión muy inteligente, muy original y muy diferente y que a mí me gustaba mucho”.

Él, como actor, no puede hacer cosas pensando en que le van a gustar a los otros. “Si a mí no me gusta, no lo entiendo. Y la verdad es que yo me involucré desde el primer momento mucho porque me encantó el guión”.

Una película cuya buena recepción en Venecia le sorprendió mucho. “La gente bramaba con la película desde el primer momento, se reía, aplaudía frases, giros, gestos y después fue una ovación y todo lo que ocurrió. Eso también pasó con ‘Relatos salvajes’ en Cannes”.

“Yo creo que una película por más local que sea, en este caso argentina pero de cualquier país, si logra trascender el costumbrismo porque es profunda, porque es honda, llega a todas partes. Pero tiene que trascender el pintoresquismo, el costumbrismo, tiene que ir más allá. No sé, ‘Crimen y castigo’ es una historia rusa, pero es universal. O ‘Hamlet’ se escribió en inglés pero es universal, por poner ejemplos muy ilustres”.

“Hay algo de corazón humano que no difiere independientemente de la cultura a la cual pertenezca el ser humano al que le late ese corazón”, agregó. EFE