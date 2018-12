Duque comienza a perfilar su estrategia de seguridad con nueva cúpula militar

Bogotá, 11 dic (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, comenzó hoy a perfilar su nueva estrategia en materia de seguridad y de lucha contra la violencia en una reunión con la que será su nueva cúpula militar y policial, que se espera asuma en los próximos días.

En la reunión, que se lleva a cabo en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, y de la que no se han facilitado detalles, comenzaron a analizar el Plan Bicentenario que Duque avanzó ayer como uno de sus grandes ejes de seguridad.

La cúpula saliente la heredó Duque, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, de su antecesor Juan Manuel Santos y estuvo muy enfocada en la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla hoy desarmada de las FARC.

Los nuevos mandos militares y de Policía estarán enfocados en reforzar las estrategias de seguridad, especialmente contra las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales que se financian con la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal.

Según anunció anoche el mandatario, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares será el general Luis Fernando Navarro; al frente del Ejército estará el general Nicacio Martínez; en la Armada, el vicealmirante Evelio Ramírez; en la Fuerza Aérea, el general Ramsés Rueda, y el director de la Policía será el general Óscar Atehortúa.

Los nuevos comandantes sustituyen a los generales Alberto José Mejía (Fuerzas Militares), Ricardo Gómez (Ejército), el almirante Ernesto Durán (Armada), así como a los generales Carlos Eduardo Bueno (Fuerza Aérea) y Jorge Hernando Nieto (Policía), a quienes Duque mostró su gratitud.

Pese a que el presidente no se refirió directamente a la tarea que tienen encomendada, hoy durante la instalación del Consejo Nacional de Paz hizo referencia a la prelación que su Gobierno da a los asuntos de seguridad.

“La seguridad no es una encarnación del autoritarismo ni mucho menos de la limitación de los derechos ciudadanos. La seguridad como valor democrático, principio y bien público es justamente para que exista en los territorios la ausencia de violencia”, afirmó Duque.

En este sentido, aseguró que aunque la Constitución asegura que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento también ordena al Estado “ejercer el papel de protector de la vida, bienes y honra de los colombianos en todo momento y lugar del territorio”.

Acerca del ELN, reiteró que debe liberar a todos los secuestrados “como un acto de buena fe”, un principio que ha puesto como requisito para retomar los diálogos de paz con esa guerrilla que comenzó Santos y que están suspendidos desde agosto.

“La liberación de todos los secuestrados (es una condición), porque ese tiene que ser un acto ‘bona fide’, no conmigo, no con el Gobierno; con un país que rechaza el secuestro, porque no hay nada que justifique un secuestro”, sostuvo.

Por su parte, el líder opositor Gustavo Petro criticó la orientación de los nuevos mandos militares y de Policía en su cuenta de Twitter, ya que consideró que quienes salen del cargo fueron capaces “de hacer la paz en Colombia”.

“Insultada por los extremistas, (la cúpula saliente) pasará a la historia y dejará una lección: Quienes atizan el odio en Colombia son los políticos de la corrupción”, afirmó Petro, que fue guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19).

Sin embargo, Duque ha comentado acerca de la nueva cúpula que están “formados en el trabajo diario de la protección de los colombianos, con gran experiencia en el terreno y con gran experiencia institucional”.

El general Navarro, que será el jefe de las Fuerzas Armadas, tiene 58 años, ha pasado 38 en el Ejército y hasta su nombramiento se desempeñaba como segundo comandante de esa fuerza.

Antes fue comandante conjunto de Operaciones Especiales, de la Fuerza de Tarea Omega y de la Fuerza de Despliegue Rápido, así como de la Escuela de Cadetes General José María Córdova. EFE