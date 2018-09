Duque dice que está en contra de la propuesta de vender la estatal Ecopetrol

Bogotá, 12 sep (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó hoy que no respalda la propuesta del presidente del Consejo Gremial Nacional, Jorge Humberto Botero, de vender la estatal petrolera Ecopetrol porque considera que la compañía ha hecho cosas muy “innovadoras”.

“Yo he visto algunas propuestas, por ejemplo, de algunos que dicen que hay que vender Ecopetrol (…) Yo quiero que quede claro aquí que esa propuesta no la acompaña el presidente”, afirmó Duque en el congreso nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En julio pasado, el presidente del Consejo Nacional Gremial propuso la venta de las acciones de la compañía que tiene el Estado para impulsar la economía y acelerar la construcción de proyectos de infraestructura en el país.

“Ecopetrol debe seguir siendo un símbolo de nuestro país”, apostilló Duque, quien agregó que la empresa ha hecho cosas innovadoras como poner “en manos de los colombianos” un paquete de acciones que les ha permitido “ahorrar”.

Destacó que el objetivo de la venta de las acciones no era entregarle el patrimonio de la compañía “a un solo oferente” sino a “millones de colombianos que compraron esas acciones y que han visto además esas acciones, en su momento, tener éxito, venderlas y seguir financiando su propia familia”.

Asimismo, Duque afirmó que esa iniciativa se convirtió en un referente mundial debido a que “la privatización a un único proponente de las industrias que son importantes y estratégicas para los países siempre generan grandes controversias”.

“Quiero ser claro en eso: yo soy un defensor de la industria nacional, me enorgullece la empresa colombiana, me gusta visitar las empresas colombianas, pero no solamente para hablar en las salas de juntas sino para ir a estrechar la mano de los trabajadores y dialogar con ellos”, añadió.

La utilidad neta de Ecopetrol en el primer semestre del año fue de 6,1 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares), mientras que el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones (Ebitda) alcanzó los 15,8 billones de pesos (unos 5.187 dólares). EFE