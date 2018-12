Duque dice que si “El Paisa”, exjefe de FARC, está delinquiendo será detenido

Bogotá, 24 dic (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró hoy que si Hernán Darío Velásquez, alias “el Paisa”, uno de los más sanguinarios líderes de la antigua guerrilla de las FARC y que no se presentó ante la Justicia Especial de Paz (JEP), ha vuelto a delinquir será detenido.

“Si la Fiscalía General de la Nación abre una nota criminal y establece que alias ‘El Paisa’ está cometiendo delitos, nuestro deber es capturarlo”, afirmó hoy en una entrevista con Blu Radio en la que destacó que las autoridades están pendientes de los pasos del exlíder guerrillero.

En este sentido, el mandatario subrayó que están “muy atentos de si está cometiendo actos criminales” y si lo está haciendo y “hay una nota criminal en la Fiscalía” van a proceder a su detención “sin ningún tipo de contemplación”.

El pasado 26 de octubre la JEP anunció la apertura de un proceso contra “el Paisa”, que fue jefe de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, por no haberse presentado ante ese tribunal extraordinario en los plazos estipulados.

La medida se tomó dos días después de que venciera un plazo que le había dado la JEP a 31 exjefes guerrilleros para que presentaran informes detallando sus actividades de reincorporación y los trabajos hechos para encontrar restos de secuestrados o desaparecidos.

“El Paisa”, cuyo paradero es desconocido hace meses y se teme que se haya unido a algún grupo disidente de las FARC, fue el único de los 31 citados que no presentó el correspondiente informe requerido y tampoco se ha manifestado por medio de abogados.

Por eso, la JEP pidió a las autoridades colombianas ubicar a Velásquez por no acudir a las citaciones de ese tribunal.

A este respecto, Duque comentó que la situación de “el Paisa” con la JEP es muy importante.

“Hay una circunstancia que es un poco brumosa. Para la JEP, él sigue vinculado al proceso. Él no se ha presentado personalmente, ha mandado cartas, ha participado a través de sus apoderados, no ha atendido los llamados que se le han hecho y a mí eso me parece grave”, señaló. EFE