Dura visita para Alacranes

Venenosos se meten a la guarida de los Tuzos en busca de los 3 puntos

El equipo de fútbol profesional Alacranes de Durango se encuentro listo para visitar este

sábado 20 de noviembre a la escuadra de los Tuzos de la Universidad Autónoma de

Zacatecas en partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2021 de la Liga

Premier, partido a celebrarse en el estadio Carlos Vega Villalba en punto de las 15:30

horas.

Alacranes se encuentra con un 99% dentro de la fiesta grande. Y este sábado tratara de

cerrar su pase de manera oficial, donde la meta para estas dos jornadas que restan es

conseguir los seis o hasta siete puntos que quedan en disputa. Dentro del campamento

arácnido existe mucha confianza de sellar el pase ante el conjunto de la UAZ, aunque de

antemano, todos saben que no será nada fácil, ya que los universitarios cuentan con

buenos elementos dentro de sus filas, y al no tener nada que pelear los hace más

peligrosos.

Jair Real sabe de la importancia de sumar este sábado, a lo que señaló: “Sabemos que

estamos a nada de cerrar nuestro boleto a la fiesta grande, pero hasta que no tengamos

amarrado el pase, no podemos cantar victoria, porque por ahí anda Coras aún con vida,

está peleando un boleto, entonces nosotros tenemos que salir a buscar un buen

resultado, poner en práctica el trabajo que hacemos semana a semana”.

Respecto al duelo ante el conjunto de la UAZ, Real Cobián conoce bien al rival y sabe que

no será para nada un partido fácil, “Hemos analizado a la UAZ, para mí los puntos que

han sumado hasta hoy no reflejan el funcionamiento del equipo, hemos visto sus partidos

y algo extraño les pasa, deberían de tener más puntos, ellos siempre nos juegan con

todo, ya sea en su casa o en la nuestra, ellos ya no tienen nada que perder, y eso los

hace muy peligrosos, buscaran cerrar de manera digna, y todo esto los hace un rival

complicado”.

Alacranes llega ubicado como sublíder del grupo uno con 27 puntos, 21 goles a favor y 8

en contra, mientras que los zacatecanos se ubican en la casilla número once con 11

puntos, ha marcado en 17 ocasiones y recibido 20 goles. Para la última jornada de la fase

regular, Alacranes recibe la visita de los Correcaminos de la UAT el próximo 26 de

noviembre en punto de las 20 horas en el estadio Francisco Zarco.

