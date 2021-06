Durango, 3er. lugar nacional en muertes por accidentes: AMASFAC

Positiva, aprobación de Ley de protección a Víctimas

Actualmente, Durango es el tercer estado del país que tiene un mayor número de fallecimientos a consecuencia de accidentes viales, por lo cual la aprobación de la Ley de Protección para Víctimas de Accidentes Viales beneficiará a las partes más afectadas por este problema, señaló el dirigente nacional de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas, Alejandro Sobera Biótegui.

En rueda de prensa, el director de la Asociación expresó un reconocimiento por este logro, al manifestar que es de particular importancia que se haya aprobado esta ley, porque con frecuencia las víctimas de accidentes viales no reciben un tratamiento, una indemnización y se quedan desamparadas, en ocasiones en la pobreza, al no contar con la protección adecuada de un seguro para hacer frente a los gastos que implican estas situaciones.

“Consideramos que las ciudades y los estados que tienen implementada la obligatoriedad de seguro son muy avanzados, pues generan certidumbre a inversionistas y se ubican a otro nivel”, dijo textualmente Alejandro Sobera, al manifestar que Durango es el estado número 17 en aprobar esta iniciativa, lo cual es importante debido al lugar que ocupa a nivel nacional en cuanto a fallecimientos por esta causa.

Consideró que se trata de un factor que sin duda tomaron en cuenta las autoridades, al aprobar esta iniciativa, aunque reconoció que no es algo sencillo debido a que se trata de distintos órdenes de gobierno que deben ponerse de acuerdo para aprobar esta legislación en beneficio de la ciudadanía, de quienes tienen vehículos, de quienes no los tienen, de quienes caminan o van en transporte público.

Con estas disposiciones, cuando se registra un accidente y hay víctimas, los costos los pagará la aseguradora si el responsable cuenta con un seguro, mientras que en caso contrario será el responsable quien tendrá que enfrentar estos gastos, aunque también puede suceder que una parte la enfrente la persona afectada, así como el gobierno que vio afectada su infraestructura, situación que se busca evitar con esta medida, concluyó el presidente de AMASFAC.