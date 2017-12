Durango bajo cero

Solicitará Aispuro declaratoria de emergencia por bajas temperaturas

Por: Martha Medina

Ante las condiciones climáticas que se registran en la mayor parte de la entidad, con nevadas en 26 de 39 municipios, el Gobierno del Estado solicitará dos declaratorias de emergencia para las poblaciones que tienen mayores afectaciones en estos momentos, aunque se espera que el descenso en la temperatura continúe este sábado, informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Entrevistado poco después de reunirse con personal de la Unidad Estatal de Protección Civil, el mandatario manifestó que se mantiene comunicación con instancias federales como la Comisión Nacional del Agua para ver que se pueda hacer una declaratoria de emergencia tanto por las nevadas como por aguanieve, aunque puntualizó que también se espera ver cómo evolucionan las condiciones climáticas en las siguientes horas, debido a que seguirá bajando la temperatura, para determinar cuántos municipios se incluirán en esta solicitud.

Manifestó que hasta el mediodía del viernes se habían registrado nevadas en 26 de los 39 municipios de la entidad, al tiempo que se reportó una temperatura de 16 grados bajo cero en La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, mientras en otros como Mapimí el termómetro marcaba -6°C, así como -4°C en Tlahualilo y Canatlán, mientras en el resto del estado ya se tenían registros por debajo de los cero grados.

Apuntó que en el noroeste, centro y sur del estado solamente se reportaban bajas temperaturas pero sin presencia de agua nieve o nevadas, a pesar de lo cual el gobierno estatal estará muy atento para apoyar a las poblaciones donde así se requiera, pues agregó que se mantiene una coordinación con las autoridades municipales y se tiene el respaldo de las dependencias federales para monitorear las carreteras, pues aunque hasta la mañana del viernes no se había registrado el cierre de ninguna, no se descarta que tal situación se pueda presentar.

Con respecto a los municipios más afectados por las bajas temperaturas, manifestó que están Tlahualilo y Mapimí, así como Guanaceví que se encuentra en una de las regiones más frías del estado, aunque recordó que en otras zonas el frío se intensifica y será necesario esperar para ver el alcance de estas condiciones, por lo cual apuntó que se planea solicitar declaratorias por nevadas y por aguanieve.

El gobernador puntualizó que ante el pronóstico de que por la tarde de este viernes y la mañana del sábado se registrarán las temperaturas más bajas, mientras que para el domingo el clima tenderá a normalizarse, recomendó a las familias medidas de prevención como cubrirse muy bien al salir de la casa y quienes no tengan cómo hacerlo, acudan a Protección Civil, DIF Estatal y los DIF municipales para que se les pueda apoyar para abrigarse para sortear esta temporada, pues reconoció que no se esperaba que llegara tan pronto el frío con tal intensidad, especialmente en la Laguna, donde hace años no se registraban nevadas.

Finalmente, dijo que también se dieron indicaciones a las instituciones de salud para que se atienda de inmediato a todas las personas que así lo requieran, pues el descenso en la temperatura llevará a problemas de carácter respiratorio.