Durango, con 761 mil personas en condiciones de pobreza: Sedesoe

Actualmente, en Durango hay 761 mil personas que viven en condiciones de pobreza en todo el territorio estatal, de las cuales un 20 por ciento, es decir 152 mil enfrentan carencias alimentarias, informó el Secretario de Desarrollo Social en el estado, Marcos Cruz Martínez.

Al referirse a la situación en la que se encuentra actualmente un elevado porcentaje de la población de la entidad, el funcionario puntualizó que 88 años de gobierno del PRI, dejaron como resultado que un 43 por ciento de los habitantes se encuentran en condiciones de pobreza que en algunos casos llegan a un grado extremo.

Añadió que a pesar de los esfuerzos que se realizan para destinar recursos presupuestales para atender a los duranguenses que se encuentran en esta situación, éstos no son suficientes para enfrentar el problema que se tiene actualmente, pues hay que tomar en cuenta que 152 mil personas enfrentan carencias alimentarias y al iniciar el día, no saben si podrán desayunar, comer o cenar, situación que no solamente afecta a personas adultas, sino de manera preocupante a una gran cantidad de niñas y niños.

En el caso de la población infantil que enfrenta estas carencias, puntualizó el Secretario que en estos momentos es difícil determinar las consecuencias que en su desarrollo tendrá esta situación, pero puntualizó que ya desde ahora, su futuro no se ve halagador, debido a la pobreza en la que viven sus familias.