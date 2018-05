Durango con buen antecedente en pago de utilidades

Por: Denice Ramírez

La obligación de las empresas de presentar en este mes el pago de utilidades, o de mostrar la carátula ante Hacienda de no haber generado alguna ganancia es una responsabilidad que se debe tener con los trabajadores, afortunadamente Durango tiene buen antecedente en el cumplimiento de esta obligación, indicó Miguel Ángel Bermúdez, secretario del Trabajo en Durango.

Los patrones o empresas tienen el deber de mostrar los resultados del ejercicio fiscal anterior, si tuvo un buen año la empresa debe pagar un porcentaje a los trabajadores, de no ser así algunos ofrecen una compensación o tipo bono por estas utilidades, o simplemente se comprueba que no se generó utilidad.

No importa si es una empresa pequeña de un trabajador o varios, o si es una grande, deberán cumplir con esta obligación a más tardar el 31 de mayo. Reconoció que muchas empresas por la situación económica del país no obtuvieron un buen año, pero deben informarlo a los trabajadores y comprobarlo.

Con alguno de los sindicatos está establecido que se les brinde el bono compensatorio, como es el caso de las mineras y maquilas, aunque reconoció que en el caso de las empresas maquiladoras siempre se pagan utilidades. Dijo que algunas de las empresas ya empiezan a publicar cuándo harán el pago de esas utilidades en diversos medios y dentro de las instalaciones de trabajo.

Cuando una empresa no cumpla, el trabajador debe acercarse a la autoridad laboral, se hace la investigación para corroborar si efectivamente no hubo utilidad, de lo contrario al no cumplir son sanciones elevadas, ya sea por uno o dos trabajadores, conforme aumente el número de empleados la multa se va incrementando para el patrón.

Aclaró que afortunadamente hasta el momento no se ha presentado una controversia grave de este tipo, pues el sector empresarial y los sindicatos lo han manejado bien y se puede decir que casi al cien por ciento se cumple con la obligación en la entidad, advirtió que quienes no lo hacen son regularmente negocios inestables que vienen de fuera.