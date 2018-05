Durango con buena seguridad en estos momentos: Aispuro

Por: Martha Medina

Después de señalar que las condiciones de seguridad para el proceso electoral en Durango son buenas, el gobernador José Rosas Aispuro Torres reiteró que los ciudadanos podrán decidir con toda libertad, a pesar de que hay quienes todavía añoran el pasado y piensan que las cosas se tienen que hacer como antes, para puntualizar que todo cambió porque así lo definió la sociedad.

Entrevistado poco antes de iniciar un recorrido por las instalaciones del Hospital Materno Infantil, el mandatario respondió a preguntas acerca de la seguridad en la entidad, al manifestar que es buena en estos momentos, aunque puntualizó que eso no significa que no puedan darse riesgos, aunque dijo que hasta el momento no se ha dado alguna presión en este sentido a candidatos que pertenezcan a un partido político, o bien que sea independiente y que participe en el proceso electoral.

Recalcó que eso no significa que no se dé atención a cualquier ciudadano, ya sea que tenga o no una responsabilidad como candidato o servidor público, pues recordó que el Estado tiene la obligación de cuidar a todas las personas.

“En este caso, en el proceso electoral queremos que los ciudadanos vean que en Durango hay condiciones para que los partidos, a través de sus candidatos, puedan hacer llegar las propuestas a la sociedad y que esta tenga en su momento oportunidad de tomar una decisión con toda libertad”, dijo.

Aseveró que en la entidad se van a respetar las cosas “es un cambio muy importante que se ve con respecto al pasado, hay quienes todavía lo añoran y piensan que las cosas se tienen que hacer igual, piensan que todos actuamos en el mismo sentido; hoy las cosas han cambiado porque así lo ha definido la sociedad y el gobernador siempre estará a la altura de lo que exige el pueblo de Durango”, añadió Aispuro Torres.

Con respecto a la disminución en los homicidios dolosos en el estado, manifestó que se ha registrado una reducción considerable, aunque aclaró que eso no significa que la entidad está exenta de situaciones, pues pasan cosas como en todos lados, para señalar que a pesar de ello, si se compara con otras entidades, Durango es una de las más seguras del país, al igual que la capital del estado, mientras que La Laguna pasó de ser un referente más crítico en materia de seguridad, hoy presenta condiciones mucho menores como resultado de la coordinación entre gobiernos estatales y con el apoyo del Gobierno Federal.

Finalmente, respecto a la visita que realizaría al Hospital Materno Infantil, puntualizó que el nosocomio funciona con equipo moderno, al cual se le cambió una buena parte de lo que es la infraestructura de equipamiento tecnológico y que cuenta con una unidad de terapia intensiva para niños.