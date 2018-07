Durango el estado más auditado a nivel nacional

De observaciones por 333 mdp se han solventado 158 mdp

Por: Martha Medina

A nivel nacional Durango se convirtió en el estado más auditado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que han revisado hasta el momento la aplicación de 13,788 millones de pesos correspondientes al Presupuesto 2017, en los cuales fueron observados 333 millones y en estos momentos solo faltan de solventar 175 millones, informó Carlos Gerardo Suárez Zuno, subsecretario jurídico y encargado de despacho de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

En rueda de prensa, el funcionario manifestó que en el tema de las auditorías que las instancias mencionadas anteriormente han practicado al estado, durante el 2017 se registró un incremento del 330 por ciento en la cantidad de revisiones que se llevaron a cabo, en comparación con las efectuadas durante el 2016, situación que convirtió a Durango en el más auditado.

Esta situación se refiere no solamente a la cantidad de auditorías que se practicaron al gobierno estatal, sino también al monto de los recursos que fueron revisados, con respecto al presupuesto federal ejercido en el 2017, pues explicó el funcionario que en el caso de la Auditoría Superior de la Federación de los 3,300 millones de pesos que le corresponde fiscalizar, se revisaron 2,800 millones aplicados en distintos programas.

Por lo que se refiere a la Secretaría de la Función Pública, de 10,500 millones cuya aplicación le correspondía revisar, determinó auditar 8,500, en procesos de auditoría de los cuales se realizaron observaciones por 333 millones de pesos, de las cuales ya se solventaron 175 millones, en tanto se realiza este proceso en los recursos restantes, pues manifestó el funcionario que se cuenta con los elementos necesarios para aclarar el uso que se les dio.

Con respecto a las observaciones que se recibieron con respecto a los recursos mencionados anteriormente, el subsecretario manifestó que éstas corresponden a recursos financieros no ejercidos, devengados o sin reintegrar a la TESOFE; pagos a trabajadores no identificados en los centros de trabajo; falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; pago de remuneraciones injustificadas al personal; bienes adquiridos no localizados o que no operan; conceptos de obra pagados no ejecutados; pago de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato de obra pública.

Con respecto a estos señalamientos, el funcionario explicó que ya se encuentran en proceso de solventación, pues en casos como el de pagos a trabajadores no identificados corresponde a personal que fue transferido hacia distintas áreas y que fue localizado en su totalidad, solamente falta la notificación correspondiente, mientras en lo que se refiere lo relacionado con obra pública, puntualizó que no hay “obras fantasmas” en esta administración, aunque sí se tienen casos de algunas donde se realizaron gastos que no estaban previstos, por obras adicionales que eran muy necesarias aunque no estaban dentro de los proyectos originales, por lo cual tendrá que darse la justificación técnica de la misma, al igual que en los casos donde falta documentación comprobatoria sobre la aplicación de recursos federales.