Durango por buen camino en lucha contra Covid: JAT

*Amplían aforos y actividades económicas en la entidad

Gracias al esfuerzo de todos se logró bajar los contagios e índices de hospitalización y mortalidad por el Covid-19, lo que nos pone en semáforo verde de acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

En rueda de prensa externó que no es momento de bajar la guardia, pues el virus sigue entre nosotros, por lo que tras una reunión con alcaldes y Gobierno Federal se acordó la ampliación de aforos en eventos públicos y se permitirán más actividades económicas.

Además se tendrá la creación de un subcomité por parte de empresarios y sindicatos para abrir más las ramas de la economía, así como la instalación de mesas de trabajo para determinar el regreso a clases presenciales.

“Indudablemente tenemos que seguirnos cuidando, dijo el gobernador, no debemos bajar la guardia y no confiarnos por el avance de la aplicación de la vacuna”.

“Les pido a todos los que pueden vacunarse que lo hagan, comienza a verse la luz al final del túnel gracias al esfuerzo de todos, no podemos confiarnos, podemos retroceder si no nos cuidamos, es momento de seguir atendiendo todos los protocolos, si todos hacemos lo que nos toca habremos de ir mejorando en el semáforo de la pandemia, estar en verde no es sinónimo de que ya se acabó la pandemia”, agregó.

Entre las medidas que se tomarán por el semáforo verde destacan: espacios públicos cerrados deberán operar con un aforo del 75% de su capacidad, al igual que hoteles, peluquerías y estéticas, restaurantes hasta la 1 a.m., transporte urbano podrá operar diario.

Los mercados y supermercados de acuerdo a lo fijado en su patente y deberá entrar una persona por familia. Los gimnasios al 75% previa cita, albercas y spas al 50%, al igual que cines, teatros y eventos de cultura.

Los centros comerciales al 75%, también las iglesias y guarderías o estancias infantiles. Salones de fiestas al 50% y con no más de 300 personas, los bares al 50% hasta la 1 a.m., al igual que eventos deportivos. Las carreras de caballos, charreadas y centros nocturnos deberán estar al 30%.

Por su parte Édgar Morales Garfias, delegado del Bienestar en Durango, indicó que pese al avance favorable en el semáforo de riesgo es necesaria la participación responsable de la sociedad para evitar un retroceso.

Externó que ya se tiene la mitad de los municipios atendidos con la segunda dosis de vacunas para adultos mayores, este día y los posteriores se lleva la aplicación de dosis a habitantes de Tepehuanes, San Juan del Río, Nombre de Dios, Gómez Palacio, Vicente Guerrero, Súchil y Pueblo Nuevo.

Indicó que se han recibido más de 440 mil dosis para el estado y ya se ha vacunado a todos los trabajadores del sector salud y sector educativo. Informó que las personas de 50 a 59 años recibirán la vacuna a partir del 18 de mayo, por lo que pueden registrarse vía web para recibir la dosis.