Durango, sin apoyos federales para enfrentar efectos de la sequía: Pedro Silerio

Hasta el momento no se tiene conocimiento de que haya algún apoyo del gobierno federal para Durango, ante la situación que se enfrenta por la sequía, pues por el contrario ya presentó una iniciativa para que sean los gobiernos estatales los que atiendan situaciones de contingencias y desastres naturales con sus propios recursos, señaló el regidor Pedro Silerio.

Agregó que en este tema, “hasta el momento no estamos enterados de que haya alguna respuesta, de hecho no la hay; por ahí se planteaba en el presupuesto de egresos de la federación del próximo año, que este tipo de contingencias, es la idea del gobierno federal, las asuman las entidades federativas, lo cual prácticamente está fuera de toda lógica, precisamente son contingencias y si estamos en una, debe haber una solidaridad y apoyo de acuerdo al pacto federal que existe entre las entidades federativas y el gobierno”, dijo.

Consideró desafortunado que no haya un apoyo, a pesar del anuncio que en su momento realizó la senadora Margarita Valdez, que quedó solamente en eso, “recalcar que no es posible de veras que el gobierno federal deje solos a los estados en esta situación complicada, más para Durango que no tiene recursos económicos como otros estados, como Coahuila, Chihuahua, donde ellos de otros derechos y aprovechamientos, impuestos, pueden en un momento determinado apoyarse”, recalcó, al indicar que el estado depende de manera directa de impuestos que se reciban a nivel central y de los que se apoyan las entidades.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp