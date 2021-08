Durango sin condiciones para regreso a clases: Diputada

En estos momentos no existen en la entidad condiciones para el regreso a clases presenciales, debido a las carencias que presentan muchos planteles educativos y que impiden la aplicación de protocolos para prevenir covid 19, además de que no existe la vacuna para niños y jóvenes, señaló la diputada María Elena González, al insistir en que es mucho el riesgo a la salud para los alumnos y también para los maestros.

Al referirse al regreso a clases presenciales a las escuelas, programado para el 30 de este mes, la legisladora consideró que en Durango no se tienen condiciones para ello, pues hay muchas escuelas que no tienen siquiera agua para que los niños se puedan lavar las manos, en muchos municipios ni siquiera existen los sanitarios, por lo cual dijo que se batalla mucho con estas carencias, además de que no existe todavía la vacuna para los menores de 18 años, además de que en el estado todavía no se vacunan los que tienen de 18 a 29 años.

“Creo que es un riesgo muy grande que ellos regresen a clases, pues existe otro problema que es la segunda dosis de la vacuna para los maestros, pues ellos ya van a tener 6 meses que se les puso la primera dosis, para recordar que “la misma farmacéutica Cansino dijo que a los 6 meses se les tenia que aplicar otra dosis a todos los que recibieron esta vacuna”, señaló la diputada, al insistir en que es mucho el riesgo porque ni siquiera está planeada esta segunda dosis.

Puntualizó que está en desacuerdo con este regreso a clases presenciales, pues aunque muchos niños ya están desesperados, incluso hasta tiene algo de estrés, consideró necesario pedir a los padres de familia que les tengan mucha paciencia porque es a ellos a quienes les toca estar al pendiente de los niños y ver como se distraen para que no estén estresados y que puedan entender lo que les explican los maestros.

“Volver ahorita a clases es arriesgar a nuestros niños, a nuestros maestros y se corre el riesgo de que se incrementen los contagios tanto en los niños como en los maestros”, recalcó la legisladora local.

También se refirió a la entrega de su tercer informe de gobierno, al señalar que concluye los tres años de trabajo en esta legislatura, la cual fue atípica por el tema de la pandemia, aunque consideró que los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional hicieron un muy buen trabajo, al recordar que su agenda legislativa estuvo muy enfocada en fortalecer los derechos de las mujeres y trabajar para eliminar la violencia hacia ellas.

