Durango también “lavó” dinero Federal para el PRI: REFORMA

Nuestro estado salpicado por el gran escándalo…

También Durango “lavó” dinero federal el año pasado para triangularlo al CEN del PRI, no nada más Chihuahua, además de Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Hoy, los diarios del Grupo Reforma informan que en la audiencia de vinculación a proceso de Alejando Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el ministerio público leyó una declaración de Ricardo Yañez, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte en la administración del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte.

“En ese momento, Alejandro Gutiérrez Jr., quien llegó al lugar (en la ciudad de México), le preguntó, le refirió que las empresas que le habían proporcionado eran serias, a lo que el declarante (Yañez) le preguntó si eran capaces de soportar esos recursos y desviar el dinero…”.

“A lo que Alejandro Gutiérrez padre le refirió que esas empresas las habían conseguido ellos y que por eso sabían que las empresas eran sólidas”, narró.

“Que las empresas estaban blindadas por el SAT y, en caso de una auditoría, no habría problema…”.

De hecho le comentó que había fotografías de domicilios de casas particulares.

“La respuesta fue que no se podía devolver el dinero, que lo habían operado en campañas de otros estados y que no se preocupara”, continuó la MP.

“Ellos tenían la seguridad de que las empresas estaban bien protegidas porque eso mismo se había hecho en Chihuahua se había hecho en otros estados como Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango”, agregó.

La historia la reveló el martes pasado el diario REFORMA que publicó que Jaime Herrera Corral, ex secretario de hacienda de Chihuahua en el gobierno de Cesar Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda federal avaló la triangulación de recursos públicos a campañas electorales del PRI el año pasado como un pacto con el entonces líder del PRI Manlio Fabio Beltrones.

Hoy, también el portal de Carmen Aristegui, publica declaraciones del ex consejero electoral Alfredo Figueroa, en las que ratifica que el desvío de dinero para el PRI se hizo en otras entidades y, muy posiblemente, ya “desvió” los dineros que necesita para la campaña en marcha del Partido Revolucionario Institucional.

“No tenemos una estructura política que esté llamando a cuentas a esta camarilla en el poder…”, recalcó.