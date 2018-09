Durango ya es un mejor lugar: JAT

Se lograron importantes avances en educación, salud, empleo y obra pública

Recibí un estado quebrado con una deuda de 20 mmdp, y aun así avanzamos

Por: Martha Medina

Luego de señalar que Durango le esperan mejores tiempos, el gobernador José Rosas Aispuro Torres manifestó que los logros alcanzados durante el segundo año de gobierno no fueron producto solamente del esfuerzo que realizó este gobierno, sino del trabajo conjunto con el Gobierno de la República, con el cual se lograron importantes avances en los cuatro ejes de esta administración estatal.

Al comparecer ante el pleno del Congreso del Estado para rendir su segundo informe de gobierno, el mandatario estatal respondió a señalamientos que hicieron algunos legisladores a través de sus posicionamientos sobre los resultados de esta administración, al expresar su disposición de analizar los comentarios del diputado del PT, Rigoberto Quiñones, agradecer su apoyo al diputado del PAN, Carlos Maturino, y entregar un documento con el cual los legisladores podrán analizar detalladamente todos los aspectos del trabajo realizado.

El gobernador recordó que muchos de los problemas que aún no se resuelven en la entidad no fueron creados por esta administración, sino que fueron heredados, aunque recalcó la determinación de no mirar más hacia atrás porque eso perjudicaría a Durango, sino seguir adelante para trabajar en los retos que se tienen y lograr el desarrollo del estado, a pesar de que hay quienes insisten en el pasado.

En su mensaje político, agradeció el apoyo que Durango recibió de la Presidencia de la República encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, para luego reiterar su disposición de trabajar de la mano con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para el beneficio de Durango, pues recalcó que su preocupación en todo momento es precisamente el desarrollo del estado y manifestó que a este gobierno estatal le quedan 4 años más para lograr un mayor avance, para el cual necesariamente se necesitan recursos federales.

También recalcó su postura de apertura al diálogo, de trabajar a través de consensos y no de disensos tanto con el Gobierno Federal como con la nueva legislatura estatal, para realizar las acciones que Durango requiere, pues recalcó que el interés del estado se encuentra por encima de las ideologías partidistas e intereses personales.

En otra parte de su informe, el gobernador recordó que recibió un gobierno estatal con una deuda de 15 mil millones de pesos, con compromisos por cumplir por más de 2 mil millones de pesos, para los cuales se tuvo el apoyo del Gobierno Federal para salir adelante, situación que también se atendió el tema de la deuda con la renegociación de la que se tenía con instituciones bancarias.

Al referirse a los avance en los cuatro ejes de su administración, el mandatario destacó el apoyo a más de 6 mil jefas de familia para desarrollar proyectos, la inversión que se aplicó en infraestructura educativa, incluida la construcción de más de 300 domos en la misma cantidad de instituciones educativas, los avances en la cobertura en educación tanto básica como media superior y superior, con proyectos nuevos como la universidad virtual para estudiantes de nivel profesional, la construcción que iniciará de una universidad técnica en Tamazula, entre otras acciones.

En lo que se refiere al tema de salud, el gobernador reconoció que existen retos por atender, tanto en la cobertura como especialmente en el abasto de medicamentos, pues recordó que actualmente se opera el hospital 450 sin contar con el apoyo del Gobierno Federal, además de que se busca apoyo para poner en marcha el de especialidades en Gómez Palacio, al tiempo que se busca resolver el problema relacionado con las medicinas, pues al iniciar esta administración no se tenía liquidez para atenderlo, aunque ya se avanzó a través de procesos de licitación para lograr que llegue a más centros de salud y hospitales.

Reconoció el esfuerzo que realiza el DIF Estatal, en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo que se refiere a la asistencia a los grupos vulnerables de la población. Sobre el tema de la seguridad, destacó los avances que se reflejan en la disminución de los índices delictivos en la entidad, como se refleja en estadísticas de organismos ajenos al gobierno estatal.

Destacó el crecimiento en el tema del empleo, con la generación de 15 mil nuevos espacios laborales, tal como lo indican las estadísticas del IMSS, para anunciar que continuarán estas acciones con proyectos de inversión que ya se tienen firmados y que permitirán generar otros 14 mil empleos en Durango.

También destacó los resultados en materia de obra pública, con una inversión de 5,264 millones de pesos desde que inició esta administración, de los cuales 2,600 corresponden al segundo año del cual informó; habló sobre los avances en el tema de transparencia, reconocidos por la Auditoría Superior de la Federación, del apoyo al campo, así como de los retos que aún se tienen para los siguientes 4 años.

Agradeció la presencia de Eviel Pérez Magaña, secretario de Desarrollo Social, quien acudió en representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al informe que rindió ante el Congreso del Estado.

Cuestionan gestión de Aispuro

Mientras durante la sesión de instalación de la LXVIII Legislatura local los grupos parlamentarios y representaciones partidistas definieron su postura para el trabajo que realizarán, e incluso el del PAN presentó su agenda, en la comparecencia del gobernador del estado prevalecieron los cuestionamientos.

En la primera sesión de la nueva Legislatura los representantes de los grupos parlamentarios y representantes de partidos coincidieron al señalar que apoyarían las propuestas a favor del desarrollo de Durango y la búsqueda de consensos.

Posteriormente, durante la comparecencia del gobernador, los representantes de los grupos y partidos endurecieron su postura, con excepción del PAN y del PVEM, que reconocieron los logros de este gobierno, el primero, y la disposición de trabajar por Durango, sin dejar de lado las críticas cuando sean necesarias. Sin embargo, el diputado del PT, Rigoberto Quiñones, cuestionó los resultados de la administración estatal y señaló el desencanto de los duranguenses.

A nombre de los diputados del PRI, Sonia Catalina Mercado señaló inconsistencias en el formato y contenido del informe, además de falta de datos, criticó la falta de crecimiento económico y de resultados en algunos programas.

Fimalmente, el diputado de Morena, Román Vázquez, resaltó el papel de esta Legislatura para incidir en los demás poderes y también señaló falta de resultados en temas como combate a la pobreza, seguridad y crecimiento económico.