Duranguense representando a México en el extranjero

Para la gente que no te conoce te conozca, hablanos un poco de ti.

Mi nombre es Eva García Luna cantante, actriz y bailarina y soy originaria de Durango, México. Estudie la carrera en Licenciada en Ciencias de la Comunicación en el Tec de Monterrey campus Monterrey y terminando me fuí a la ciudad de Los Angeles a estudiar actuación al Instituto de Lee Strasberg, una de las escuelas de actuación más reconocidas a nivel mundial donde estudiaron artistas como Lady Gaga, Angelina Jolie, Al Pacino por mencionar algunos, y donde también comencé a hacer teatro musical y a cantar. Desde el 2010 gran parte de mi carrera se ha desarrollado en aquella ciudad ya que terminando de estudiar actuación, apliqué para la visa O1 que es una visa de trabajo para personas con habilidades extraordinarias, una de las más difíciles de obtener, que solamente obtienes con meritos y logros en tu carrera.

He sido participe de diferentes producciones que han sido galardonadas en direntes festivales de cine incluyendo el más importante festival de cine en el mundo en Cannes, Francia. Gané el primer lugar en el concurso al mejor monólogo de la embajada de México en Los Angeles y he sido merecedora de varios reconocimientos por parte de la ciudad de Los Angeles y el estado de California, por enriqueser la cultura latina en aquella región.

También estudie Music Industry Essentials en un programa de Clive Davis Institute of Recorded Music que pertenece a la Universidad de Nueva York en colaboración con Billboard. Actualmente como cantante y cantautora soy miembro votante de los “Latin Grammys” y miembro de la asociacion sin fines de lucro “She Is The Music” para mujeres que trabajan en la industria de la música.

Hablo y canto en 4 idiomas español, ingles, frances e Italiano y he vivido en varios paises del mundo en busqueda de enriquecer mi conocimiento en las artes escenicas.

Actualmente me encuentro de visita en Durango, regresé a reconectar con mis raíces y estamos por estrenar un cortometraje llamado “La Otra” grabado en Durango y dirigido por la reconocida directora de cine Pamela Velasquez donde participo como co-protagonista. También esta por estrenarse mi más reciente sencillo “Cielito Lindo”. El cual estará disponible en las plataformas digitales el próximo 14 de septiembre, para celebrar el mes patrio.

He sido muy luchona y me he abierto camino yo misma, no ha sido facíl vivir sola en el extranjero, sin ningun contacto, pero poco a poco he aprendido a adaptarme y ha sido una lucha muy satisfactoria.

¿Cúal es la tendencia que estas viendo en la industria del entretenimiento en estos momentos?

En este momento en la industria del entretenimiento, las redes sociales están tomando un papel muy importante, hoy en día es necesario prestar atención a tu profesión, pero también a tus números en redes. Al principio me resultó difícil aceptar esto, no me gustaban mucho las redes sociales, pero tuve que aprender a jugar el nuevo juego y adaptarme.

Hoy en día, en la actuación, cada vez más directores de casting te piden tus números en redes o puedes ver a más influencers asumiendo roles de actuación en series y películas. En la música, como artista independiente, las redes sociales son realmente muy útiles, porque ahora puedes promocionar tu música sólo en las redes sociales y conseguir una gran audiencia, pero a final de cuentas requiere de mucho trabajo, ya que no hay una disquera detrás de todo lo que requiere una carrera musical.

¿Puedes contarnos la historia de cómo construiste tu audiencia en las redes sociales? ¿Algún consejo para aquellos que recién comienzan a construir presencia en las redes sociales?

Como mencioné antes al principio, fue difícil adaptarme y en realidad no quería hacerlo, pero me di cuenta de lo importante que es hoy en día para mi industria, así que tuve que empezar a tomarlo en serio y cada vez me siento más familiarizada con las plataformas y sus algoritmos.

La verdad la única forma de aprender a manejar tus redes es intentandolo, publico lo más frecuentemente que puedo y siempre estoy analizando tendencias y estadísticas de mis posts y reels para observar cuáles funcionan y en qué horario es mejor publicar. Para mí las redes sociales no son un hobby, son un trabajo.

Ahora mismo estoy más familiarizada con Instagram donde tengo más de 30K y Facebook con 14K y TikTok recién comencé a ponerle más atención y está creciendo. Es difícil mantenerse al día con todas las redes sociales que existen.

Les recomiendo que se concentren más en una que sientan que entienden más el algoritmo, con la que estes más familiarizado y luego hagas las demás también, pero poniendo más atención en una, en mi caso esta es Instagram.

¿Qué es lo más gratificante de ser artista?

Para mí, lo más gratificante de ser artista son los mensajes positivos que puedes transmitir, la energía positiva. A veces la vida es difícil y es bueno saber que puedes dar algo positivo a alguien que lo necesita. Yo también tengo días malos y también necesito esos mensajes que me levanten el animo, por eso para mí hacerte sentir mejor con mi arte y trabajo creativo es muy gratificante, porque sé lo difícil que puede ser la vida.

