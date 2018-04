Duranguenses darían su voto a AMLO

De acuerdo a un sondeo realizado entre la población

De acuerdo a un sondeo realizado por este periódico, la mayoría de la población duranguense ya tendría definido a su candidato, por lo que si hoy fueran las elecciones y de acuerdo a sus preferencias Andrés Manuel López Obrador sería el ganador de la Presidencia.

El candidato de Morena es el más nombrado por los duranguenses, y es que al preguntarles por quién votarían si hoy se llevaran a cabo las elecciones, el 75 por ciento de los ciudadanos contestaron que por López Obrador, quien hasta el momento se perfila como el favorito en varios estados de la República.

Destacar que AMLO ha estado arriba en todas las encuestas nacionales y en la capital del estado no fue la excepción, muchas de las personas ven con buenos ojos que pueda ser el próximo presidente.

El otro 30 por ciento de la población está dividido en votos para Ricardo Anaya y otros tantos para José Antonio Meade, sumándose otro porcentaje de personas que no saben por quién votar o simplemente no les interesa o no están al tanto de los candidatos.

“Si hoy fueran las elecciones, sin duda votaría por AMLO, ya estamos hartos de los mismos partidos políticos que nunca han resuelto nada, al contrario, nos tienen más fregados”, señaló enfático el pensionado Enrique Reyes.

“Yo votaría por el ‘Peje’, nada más para que no ganen el PRI ni el PAN”, dijo por su parte Flor Soto Leyva, ama de casa.

“Votaría por Andrés Manuel, es el menos peor de los que están ahí, además ya se la merece”, manifestó Alfredo, empleado de gobierno.

Por su parte el comerciante Ángel Martínez externó: “Voy a votar por AMLO por el simple hecho de que el PAN y el PRI nos han defraudado y dado la espalda al pueblo, solo hay que acordarnos qué pasó con Fox”.

Al parecer algunos duranguenses ya tienen su candidato, se puede palpar entre la población un descontento con los candidatos del PAN y del PRI, pues aseguran que no ofrecen algún cambio a lo que se vive en el país.

Coinciden en que el gobierno que está por terminar hizo que no se volviera a confiar en estos dos partidos y por consecuencia se le dará el voto al que esté en oposición de ellos.