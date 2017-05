Duranguenses destacan con Selección Mexicana en Europa

Daniela Delgado Félix, Luis Carlos Martínez y Luis Gustavo Martínez destacan en el Torneo Delle Nazioni 2017

Los representativos nacionales de futbol sub 15 varonil y sub 17 femenil donde juegan los duranguenses Daniela Delgado Félix, Luis Carlos Martínez y Luis Gustavo Martínez, consiguieron subir al pódium de los ganadores al conseguir cada uno el tercer lugar, del Torneo de las Naciones de Gradisca, Italia, poniendo en alto el nombre de México y de su estado Durango.

Esta semana fue grande para los durangueses en selección nacional que dejaron el alma por una presea, tal como lo hiciera en el triatlón Cesar Ramiro Saracho Ravelo, que ganó el oro del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón realizado en Barbados, consiguiendo plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, y estos terceros lugares en futbol en este torneo internacional en Italia conseguidos por Daniela, Carlos y Gustavo.

Destacar que la joven contención duranguense emanada de la Escuela del Instituto Estatal del Deporte, Daniela Delgado Félix, portó el número 18 en el dorsal en lo que fue su primera defensa de los colores nacionales con la camiseta de la selección mexicana en un juego oficial.

Incluso jugando en esta su primer convocatoria de titular, haciendo las cosas bien y aportando su granito de arena para conseguir este merecido tercer lugar, mismo que consiguieron en la cancha de San Vito al Tagliamento, Italia, al derrotar 4 por 5 al duro representativo de Alemania en tanda de penales, luego de empatar 1-1 en tiempo regular.

Daniela Delgado, comentó a su regreso a Durango que: “Creo que mi participación fue buena, los partidos en los que jugué lo hice bien, eso me lo dijeron los profesores y creo que quede bien con ellos y con mis compañeras con las que conseguí acoplarme bien”, dijo.

El conjunto femenil que dirige Christopher Cuéllar, regresó a México este lunes 1 de mayo de 2017, con una cosecha de dos triunfos, un empate y una derrota y el tercer lugar de este certamen internacional, mientras que Danniela Delgado Félix, ya se encuentra en Durango en espera de una nueva convocatoria.

Resultados del Torneo selección sub 17 femenil: Inglaterra 1-2 México, Estados Unidos 4-0 México, Eslovenia 1-1 México, Alemania 1-1 México, en esta Segunda Edición del Torneo de las Naciones participaron ocho Selecciones Nacionales: México, Inglaterra, Estados Unidos, Eslovenia, Francia, Italia, Bélgica y Alemania.

Por su parte los hermanos Luis Carlos y Luis Gustavo Martínez Armas, fueron piezas clave para que la selección nacional mexicana Sub-15 obtuviera el tercer lugar en Gradisca, Italia, al aportar goles y talento en sus respectivas posiciones, ambos jugadores del Club Atlas de Guadalajara, ciudad a la que emigraron hace años y donde continúan con su carrera deportiva.

Luis Carlos Martínez, camisa número 10, juega de delantero y aportó el gol del empate ante Portugal 1-1, y así irse a la tanda de penales donde el combinado mexicano sacó la mejor parte al derrotarlos 5-4 y quedarse con el tercer lugar de este torneo internacional de naciones.

Por su parte Luis Gustavo Martínez, quien portó el número 17 en la camiseta tricolor, no quedo mal en esta su primera convocatoria con selección nacional e hizo bien las cosas al aportar su talento como volante por derecha, incluso aportó un par de goles a la causa Azteca, por lo que nos compartió que: “Di un gran torneo, además de que fue mi primera convocatoria me adapte muy bien al equipo y siento que aporte mucho y me sirvió de mucha experiencia”, dijo.

La Selección Nacional de México Sub-15 cerró con triunfo su participación, al derrotar en penales a la escuadra de Portugal, en la definición desde los once pasos, los mexicanos se impusieron y donde Carlos Martínez anoto un tanto por lo que se dijo: “Pues creo que di un muy buen torneo y pues estoy contento y satisfecho con lo que aporte al equipo, igualmente se dijo feliz de que su hermano se destacara en su primer llamado con selección nacional”.

El equipo que comanda Miguel Gómez, y donde jugaron los duranguenses Martínez Armas, culminó en tercer lugar en el Torneo de las Naciones que se celebró en Gradisca, Italia, donde en la primera ronda México, venció a Malasia, Croacia y Austria. En semifinales empató con Inglaterra en tiempo regular y cayó en tanda de penales, para vencer en la misma instancia a Portugal.