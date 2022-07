Duranguenses sin interés en comprar vivienda

*Debido a difícil situación económica que atraviesan las familias

Por: Andrei Maldonado

María Teresa Flores Jáquez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que en Durango se está viviendo una caída en la adquisición de vivienda de hasta un 60 por ciento, esto ante la difícil situación económica que atraviesan las familias.

La líder de los inmobiliarios aseveró que esta disminución no se da por falta de interés de las personas, sino porque, al consultar los precios, se dan cuenta que no les alcanza con los puntos de los créditos de la vivienda a los que ellos tienen acceso, tales como Fovissste, Infonavit o bancario.

La entrevistada detalló que esto se está dando también por el tema del cambio de administraciones, tanto estatal como municipal, en donde los trabajadores carecen de certidumbre en su futuro laboral y no saben si podrán pagar un préstamo inmobiliario, de ahí que se presente esta caída.

Por otro lado, el sector de los departamentos y cuartos en renta sí ha mostrado un repunte de hasta el 70 por ciento en lo que va del año, principalmente por el regreso presencial a clases en las universidades, ya que los estudiantes foráneos arriendan estos inmuebles para llevar a cabo sus estudios.

Lamentablemente, los estudiantes, por su propia condición, no cuentan con los recursos suficientes, por lo que buscan rentas de máximo 4 mil pesos, y no hay muchos inmuebles de ese tipo; “ahora traemos un déficit de este tipo de departamentos, más caros no los rentan”, expresó.

