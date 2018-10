Dzagóev: “No creo que las bajas del Real Madrid nos hagan más fácil la vida”

Moscú, 1 oct (EFE).- El ruso Alán Dzagóev negó hoy que las bajas que sufre el Real Madrid -Ramos, Marcelo, Isco y Bale- le vayan a hacer más fácil el trabajo mañana al CSKA Moscú en el partido de Liga de Campeones.

“El Real Madrid es un gran club. Siempre tiene dos planteles. No creo que las bajas nos hagan más fácil la vida. Quien salga será un signo sustituto. No nos será más fácil por eso”, dijo Dzagóev en rueda de prensa en el estadio del equipo del Ejército ruso.

Dzagóev espera que el estadio Luzhnikí sea de nuevo talismán como en los octavos de final del Mundial cuando Rusia eliminó a España en la tanda de penaltis.

“Lo firmo. Espero que sea así. Por lo menos, pondremos todo de nuestra parte para que así sea”, señaló.

En cuanto a su forma física, reconoció que se recuperó “hace poco”, por lo que aún no se encuentra “en un estado óptimo”.

“Aún no he jugado un partido completo, pero cada partido me siento mejor. Espero jugar pronto los 90 minutos”, señaló. EFE