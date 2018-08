Ecuatoriana Palomeque aspira a cuarto título sobre el hielo a ritmo de tango

Evelin Rosas

Quito, 2 ago (EFE).- Gabriela Palomeque, una ecuatoriana que ha ganado consecutivamente tres campeonatos suramericanos de patinaje artístico sobre hielo, un deporte que ni siquiera tiene federación en su país, se prepara para conquistar su cuarto título internacional en Brasil al ritmo del tango de Astor Piazzolla.

Orgullosa de haberle dado a Ecuador el oro en los tres suramericanos disputados hasta la fecha en Buenos Aires, Lima y Quito, Palomeque aspira a mantener el título en la competición que tendrá lugar en octubre en Brasil.

Era 2007 cuando se inició en el patinaje y de allí en adelante nadie la paró, comentó a Efe la deportista, que a sus 22 años tiene muy presentes los consejos de su mentora y hermana mayor.

“No importa si te caes, solo levántate y sigue”, fueron las palabras de su hermana, que ahora, once años después, Gabriela transmite a sus pequeños alumnos.

Sin apoyo económico estatal en Ecuador, Palomeque financia sus entrenamientos con clases a niños que se inician en este deporte, que reconoce que es “caro”.

Como un progenitor que se emociona cuando ve los primeros pasos de su hijo, Palomeque, que estudia Educación en la universidad, se enternece hasta las lágrimas al hablar de los primeros deslizamientos de sus alumnos sobre el blanco y frío suelo.

A los pequeños de cuatro años que llegan con miedo y se quedan agarrados de la barandilla los impulsa poco a poco, pero si los ve muy temerosos les explica sus propias vivencias.

Y es entonces cuando la patinadora se arrodilla para ponerse al nivel de sus aprendices antes de contarles que, pese a atesorar los títulos suramericanos, ella también se quedó paralizada de miedo en sus inicios sobre el hielo.

Cuando los niños ganan confianza, el proceso se simplifica y al poco tiempo están compitiendo.

“Siempre impulsamos que desde pequeños vayan en ritmo de competencia y que bailen su coreografía”, dijo Palomeque, ganadora de ocho medallas de oro y cinco de bronce en Ecuador.

Para ella, el patinaje artístico es una evolución constante e individual que se consagra en una coreografía de no más de tres minutos en la que, apuntó, “debes poner todo de ti y mostrar al público lo que sabes”.

Se entrena 25 horas a la semana, en “una agenda muy apretada”, que la mantiene alejada casi por completo de fiestas o reuniones.

“A la universidad voy por la tarde, debo hacer prácticas en las escuelas. En las noches aprovecho el entrenamiento afuera y bien tempranito también”, manifestó.

Sus rutinas de domingo a domingo son “un sacrificio fuerte”, pero aseguró que nada la detiene, pues “hay un objetivo a seguir siempre”. Uno de ellos es participar en los Juegos Olímpicos de invierno representando a Ecuador.

Tímida ante las cámaras, Palomeque muestra un gran control sobre las delgadas cuchillas de los patines al deslizarse sobre la pista con elegancia, una serenidad que rompe con los giros y saltos que hacen del patinaje un arte.

“Lo que me ha funcionado es estar en blanco, no pensar en quién me ve”, expresó al recordar los mecanismos que utilizó para combatir los nervios y conseguir los triunfos sobre el hielo, gracias a sus rutinas en las que la música es imprescindible.

En su última competencia salió a la pista al compás de Tosca, la ópera de Puccini, y a la de Brasil irá con María de Buenos Aires, del argentino Piazzolla.

“Voy variando los ritmos, me gusta también lo clásico, este año voy a hacer algo más de tango”, dijo.

Para escoger los temas junto a su entrenador busca algo que les “hierva el corazón”.

Palomeque ha viajado por iniciativa propia a España y Estados Unidos para participar en seminarios de patinaje artístico que le han impulsado a cambiar la percepción del deporte en Ecuador.

Busca por ello que el patinaje artístico “ya no sea tan recreativo” y que se formen más talentos, empezando por los más pequeños, en quienes quiere inculcar su pasión por un deporte que equilibra artísticamente la fuerza de las piernas con estilizados movimientos. EFE