EE.UU. cree que Zapatero fracasó “miserablemente” en el diálogo en Venezuela

Washington, 13 dic (EFE).- El embajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, consideró hoy en una entrevista con Efe que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fracasó “miserablemente” en su intento por facilitar el diálogo en Venezuela.

“Creo que Zapatero fracasó miserablemente, hemos visto la falta de éxito de esos intentos de conversaciones para el diálogo”, subrayó Trujillo.

El diplomático consideró que “no” es posible un proceso de mediación en el país caribeño y justificó esta postura diciendo: “Para que un diálogo tenga éxito, tienes que tener partes con voluntad, no puedes hablar con una persona que no quiere dialogar. Y el Gobierno de Venezuela no tiene intención de diálogo”.

Zapatero ha ejercido como mediador a título personal entre el Gobierno de Maduro y la oposición, junto a los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

El exdirigente socialista participó en la última mesa de diálogo entre el Ejecutivo venezolano y la oposición, rota sin resultados a comienzos de año cuando ambos bandos se acusaron de incumplir con los acuerdos pactados.

Entonces, la oposición acusó a Zapatero de actuar con parcialidad a favor de Maduro, algo que el político español ha rechazado, insistiendo en que el diálogo es la “única vía” para la crisis venezolana. EFE