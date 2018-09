EE.UU. sanciona a una aerolínea tailandesa por sus vínculos con Irán

Washington, 14 sep (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la inclusión de una aerolínea tailandesa en su lista de organizaciones que apoyan el terrorismo por actuar de tapadera para una segunda compañía aérea presuntamente vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y que ofrece vuelos a Siria.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) acusó a la tailandesa My Aviation Co. Ltd. de actuar por cuenta de la aerolínea iraní Mahan Air, incluida en su lista de personas y entidades sancionadas por sus presuntos vínculos con el terrorismo.

“Mahan Air continúa volando a Siria cada semana, incluso cuando millones de civiles inocentes en la provincia de Idleb se encuentran bajo la amenaza de un ataque inminente del régimen asesino de (Bashar) al-Ásad y de sus partidarios, Irán y Rusia”, sostuvo en un comunicado el secretario del Departamento del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin.

De acuerdo con el funcionario, al sancionar a la compañía tailandesa, “que ha ignorado numerosos avisos de EE.UU.”, Washington consigue cercenar los servicios de “un proveedor que actúa por cuenta de Mahan Air”.

Asimismo, Mnuchin consideró que esta medida debería “servir de aviso” al sector de la aviación para que desista de “prestar servicios u obtener beneficios” de una compañía con “vínculos terroristas”.

El Tesoro alega que My Aviation colabora con la empresa iraní en servicios de reserva, tanto de vuelos como de pasajes, y gestiona sus procesos de carga en los vuelos de Mahan Air que parten desde Teherán.

En octubre de 2011, el Gobierno estadounidense responsabilizó a Mahan Air de suministrar fondos y apoyo logístico y tecnológico a la Guardia Revolucionaria iraní, a la que, a su vez, acusa de prestar apoyo a “numerosos grupos terroristas”.

Como consecuencia de la designación anunciada este viernes, quedan congelados los activos que My Aviation pueda tener bajo jurisdicción de EE.UU. y se prohíbe a los estadounidenses realizar cualquier tipo de transacciones financieras con ellas. EFE