EEUU dice que no hará “concesiones” hasta que Kim inicie la desnuclearización

Washington, 22 may (EFE).- El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, dijo hoy que su Gobierno no ha hecho “ninguna concesión” para mantener en pie la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, y que no las hará hasta que Corea del Norte “inicie” un proceso de desnuclearización.

“Los planes para la cumbre siguen adelante. Seguimos abiertos a ello, y seguimos esperanzados de que se produzca”, dijo Pence en una entrevista con la emisora de radio de Fox News.

Sin embargo, el Gobierno de Trump “no ha ofrecido ninguna concesión ni ha dado ninguna”, y mantiene su “presión económica y diplomática” sobre Pyongyang, además de reservarse “todas las opciones”, garantizó Pence.

“Estados Unidos no ofrecerá concesiones ni las hará hasta que tengamos un (proceso) iniciado para una desnuclearización verificable e irreversible”, añadió.

Pence parecía abrir así la puerta a concesiones de Estados Unidos cuando el régimen de Kim empiece a dar pasos para desmantelar su programa nuclear, y no cuando termine esa operación.

No obstante, después matizó que el proceso debería estar avanzado, al afirmar: “Tenemos que ver a Corea del Norte alcanzar el punto de no retorno en su programa de armas nucleares antes de que se entregue ninguna concesión”.

El vicepresidente hizo esos comentarios poco antes de que Trump recibiera en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Moon Jae-in, para coordinar posturas ante la posible cumbre del líder estadounidense con Kim, prevista para el 12 de junio en Singapur.

Corea del Norte aseguró la semana pasada que la celebración de la cumbre con Trump estaba en peligro debido a las presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización “unilateral”.

Este viraje ha generado nerviosismo en la Casa Blanca, según varios medios estadounidenses, y motivó una llamada por teléfono de Trump a Moon el domingo, pese a tener concertada una reunión cara a cara apenas 48 horas después.

El asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, dijo a periodistas durante el vuelo de Moon a Washington que, a su juicio, la cumbre entre Trump y Kim tiene “un 99,9 por ciento de opciones” de celebrarse tal y como está planeado, según informó la agencia surcoreana Yonhap. EFE