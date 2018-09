EEUU y Pakistán intentan restaurar sus tensas relaciones

Amjad Ali

Islamabad, 5 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, exploraron hoy formas de restaurar las relaciones bilaterales, empañadas desde hace meses, pero evitaron hablar de la retirada de ayudas de Washington al país asiático.

En un momento de tensión después de que EE.UU. anunciase el pasado domingo el recorte de 300 millones de dólares en ayuda a Pakistán por sus pocos progresos en la lucha antiterrorista, Pompeo aterrizó en Islamabad en una corta visita para hacer sus primeros contactos con el nuevo Gobierno paquistaní.

“Hablamos sobre el nuevo Ejecutivo, la oportunidad de restaurar las relaciones entre nuestros dos países en un amplio espectro, económico, negocios y comercial”, afirmó Pompeo, según una comunicado del Departamento de Estado de EE.UU.

El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Joseph Dunford, que acompañó al secretario de Estado en su visita, afirmó que él y su homólogo paquistaní, Qamar Javed Bajwa, se comprometieron a hacer uso de su relación “Ejército a Ejército” para apoyar los avances en el plano político.

Lo que no se debatió fue la retirada de los 300 millones de dólares en ayudas, explicó en rueda de prensa el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mahmood Qureshi.

“El corte de los 300 millones de dólares no es nuevo, decidí no hablar de esto con ellos. Nuestra relación no es sólo sobre obtener dinero, podemos alimentar a nuestra gente con nuestros propios recursos”, afirmó, al destacar cómo optó por la vía de la “dignidad y el respeto mutuo”.

Qureshi se mostró optimista de cara a lo que denominó “el comienzo hacia avanzar en unas relaciones suspendidas” y precisó que el ambiente durante los encuentros de hoy fue “totalmente diferente” y “cordial”.

Pompeo y Qureshi, que también mantuvieron una reunión bilateral, acordaron incluso verse en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York a finales de este mes y el jefe de la diplomacia paquistaní fue invitado a visitar EE.UU.

En los últimos meses, Washington y Kabul han reclamado al Gobierno de Pakistán que aborde la continua presencia en su territorio de la red Haqqani, una facción de los talibanes afganos que se refugian en ese país, según ambos países, y de otros grupos terroristas.

Por ello, el conflicto afgano tuvo un papel central en las conversaciones de hoy, durante las que Qureshi se comprometió a tener un rol “positivo” en el país vecino e insistió en que Islamabad trabaja por la paz y la estabilidad en Afganistán.

“Ambas partes acordaron que las condiciones presentes en Afganistán son favorables para intensificar los esfuerzos para un acuerdo político”, indicó el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.

Según la nota, Pompeo expresó su deseo de trabajar conjuntamente con Pakistán para lograr los objetivos “compartidos” de obtener paz y estabilidad en Afganistán.

En todas sus reuniones de hoy, Pompeo destacó el “importante” papel que Pakistán podría tener en lograr una paz “negociada” en el país vecino e insistió en la necesidad de que Islamabad tome medidas “decisivas” contra los terroristas que atentan contra la paz regional, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado.

Khan aseguró por su parte al secretario de Estado de Estados Unidos que el principal objetivo de su gobierno es el desarrollo en Pakistán y que éste solo llegará con la paz en la región, informó en un comunicado la oficina del primer ministro paquistaní.

La agenda del “Gobierno está centrada en el desarrollo humano y la reducción de la pobreza, para lo que la paz y la estabilidad en la región es un pre-requisito”, sentenció Khan, de acuerdo con el comunicado.

La llegada de Pompeo supone la primera gran prueba en terreno diplomático para el recién elegido Khan, que como miembro de la oposición en 2013 llegó a bloquear con sus seguidores las rutas terrestres para los convoyes de la OTAN hacia Afganistán como protesta contra el uso de drones estadounidenses en Pakistán. EFE