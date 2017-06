Efemérides de Espectáculos del 10 de junio

México, 9 Jun (Notimex).- Un 10 de junio nacieron los actores Fernando Balzaretti, Hattie McDaniel, Alfredo Adame, Vincent Perez, Mariana Seoane y Judy Garland, quien cumpliría 95 años; los músicos Howlin’ Wolf, Ariel “Topo” Raiman y Dani Mezquita; el compositor Samuel Lozano, así como la modelo Elizabeth Hurley

En cambio fallecieron los cineastas Richard Quine y Rainer W. Fassbinder, este último hace 35 años; el cantautor José Antonio Méndez, la actriz Virma González, la cantante Christina Victoria Grimmie y el destacado actor estadunidense Spencer Tracy, cuya muerte ocurre hace exactamente hace 50 años.

1891: Nace en México el compositor Samuel Margarito Lozano, considerado el “padre del corrido mexicano”. Pregonero de coplas, romances, versos, cuartetos y corridos, compone temas como “Mi bello Tampico” y “La muerte del general Francisco Villa”, además de arreglar temas de dominio público como “La rielera”. Es detenido varias veces por sus canciones contra el dictador Porfirio Díaz, se le señala como “la voz de la Revolución”. Muere el 21 de mayo de 1977.

1895.- Nace la actriz y cantante estadunidense Hattie McDaniel. Es la primera afroamericana en ganar un premio Oscar, por su actuación en “Lo que el viento se llevó”; en encabezar un programa de radio, en 1947, y en filmar seis episodios de una serie de televisión. Hija de esclavos, comienza su carrera como intérpretes de sátiras contra blancos, actuó en 94 películas. Consideraba su profesión como una forma de activismo contra la segregación racial, que sufrió toda su vida. Tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Muere el 26 de octubre de 1952.

1900.- Nace la soprano y mezzosoprana mexicana Margarita Cueto. Cantante de ópera popular en España, Cuba, México, Argentina y Colombia por sus interpretaciones y grabaciones de cuplés, tangos, zarzuelas, operetas e incluso temas folclóricos. Debuta en 1924. Con una destacada labor pedagógica, son famosos sus duetos con Juan Arvizu y Carlos Mejía. Muere el 19 de marzo de 1977.

1907.- Louis y Auguste Lumiére, los inventores del cinematógrafo, publican en París, Francia, las primeras fotografías en color que logran con una placa de cristal autocromo. Con fécula de papas distribuidas en rojo, verde o azul adherida a una superficie sensible, logran muestras positivas transparentes son un soporte de papel opaco.

1910.- Nace Chester Arthur Burnett, legendario músico estadunidense de blues conocido como Howlin’ Wolf. En 1948 forma el grupo The House Rockers con el que se presenta en radio. Colabora con artistas como Muddy Waters, Eric Clapton y BB King. Muere por un tumor cerebral el 10 de enero de 1976.

1922.- Nace la actriz y cantante estadunidense Judy Garland, llamada en realidad Frances Gumm. Debuta a los seis años y se convierte en uno de los iconos del cine en el siglo XX tras interpretar a “Dorothy” en la película “El mago de Oz”. Actúa en casi 40 cintas más como “Ángeles sin paraíso” y “Ha nacido una estrella”, además de presentar conciertos y espectáculos, en donde el tema principal es “Over the rainbow”. Gana los premios Oscar, Grammy, Tommy y Globo de Oro. Muere el 22 de junio de 1969 por una sobredosis de somníferos.

1931.- Nace el músico brasileño Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveira, uno de los creadores de la bossa nova, con el compositor y pianista Antonio Carlos Jobim. Introduce una nueva forma de cantar a bajo volumen y lanza su disco “Chega de Saudade”. En 1962 trabaja con Jobin y el jazzista estadunidense Stan Getz, quienes juntos presentan uno de los álbumes más vendidos de la historia “Getz/Giilberto”. Aún está vigente.

1941.- Nace la vocalista estadunidense Shirley Owens, integrante de The Shirelles, grupo activo de 1958 a 1982 con éxitos como “Will you love me tomorrow”, “Dedicated to the one I love” y “Tonight’s the night”. Al casarse cambia su nombre a Shirley Alston Reeves y en 1975 se lanza como solista.

1945.- Nace el músico español Eduardo Rodríguez Rodway. Comizan su carrera en Los Flexor’s, luego forma parte de la banda Los Payos para la cual compone temas como “Compasión”. Más adelante es guitarrista cofundador del grupo Triana, surgido en 1973 e icono del llamado rock andaluz, para el que crea “Del crepúsculo lento nacerá el rocío”. En solitario graba los álbumes “Velo de amor” y “Noche del día”. Como músico de sesión, colabora con Plácido Domingo.

1946.- Nace el actor mexicano Fernando Balzaretti, quien inicia su carrera en los años 60. Actúa en más de 40 películas, entre ellas “Jóvenes de la Zona Rosa”; 21 telenovelas como “Huracán” y “Mi primer amor”, y en 136 obras de teatro. También profesor de arte dramático en la universidad. Muere el 5 de septiembre de 1998.

1949.- Nace el actor estadunidense Frankie (Russel) Faison. Inicia su carrera en 1974 con “El rey Lear”, en la producción del Festival de Shakespeare de Nueva York. Su primer papel en televisión es en la serie “Hot hero sandwich” (1979), a la que soiguen otras como “Pray”, “The wire” y “Banshee”, además de actuar en la saga de “El silencio de los inocentes” como “Barney”, entre otras películas.

1958.- Nace el actor y conductor mexicano Alfredo Adame. En 1988 debuta en televisión como modelo y ese mismo año participa en la sección cultural del programa “Videocosmos”. Después se inicia como actor en telenovelas, entre ellas “Mi segunda madre” “Dos hogares”; en obras de teatro, y varias películas como “Don fantasmas sinvergüenzas”. Además conduce “Hoy”, “Ay amor”, entre otros programas de televisión.

1959.- Nace el actor venezolano Víctor Cámara. Proveniente de una familia de artistas, en 1978 entra al mundo de las telenovelas, entre las que están “Mi amor secreto”, “Topacio”, “Perro amor”, “La intrusa” y “Silvana sin lana”, filmadas en Venezuela, México o Estados Unidos. En cine debuta con la cinta “Rosa de Francia” y conduce programas de televisión como “Rompe olas”.

1961.- Nace la cantante, bajista, guitarrista y compositora estadunidense Kim Deal. A pesar de haber participado en varios proyectos, es conocida por ser bajista de Pixies, The Breeders y The Amps como guitarrista y vocalista. También trabajó para un álbum de la banda mexicana Tijuana No!

1962.- Nace el actor francés de origen suizo Vincent Perez. Actúa en películas como “Hotel de France”, “La reina Margot”, “Cyrano de Bergerac”, “El cuervo 2: ciudad de ángeles” y “la reina ed los condenados”, entre otras. Protagoniza además la serie “Le juge” y dirige dos cortometrajes que lleva al Festival de Cannes.

1963.- Nace el cantante y compositor español Javier Andreu, líder y guitarrista del grupo de rock La Frontera desde 1984 y con el que ha publicado una veintena de discos, entre ellos “La rosa de los vientos”. De manera alterna, en 1999 publica “Libro de cuentos”, su primer trabajo en solitario.

1963.- Nace la actriz estadunidense Jeanne Tripplehorn. Debuta en cine al interpretar a la compañera de Michael Douglas en el thriller “Bajos instintos”. Filma éxito como “The firm”, “Waterworld” y “Mickey ojos azules”. En teatro participa en obras como “Tres hermanas” y “The big funk”, mientras que en televisión aparece en “Mentes criminales” y “Big love”.

1964.- Nace Jimmy Chamberlin, productor, compositor y baterista de la banda estadunidense de rock alternativo Smashing Pumpkins. Luego participa con Sebastian Bach en The last hard men, al que siguen los grupos Zwan y Jimmy Chamberlin Complex.

1965.- Nace el músico español Daniel Mezquita Hardy, guitarrista y tecladista del grupo Hombres G, cuyos sencillos “Devuélveme a mi chica” y “Venezia” son todo un éxito de ventas. Mezquita se convierte en 1990 en director de mercadotecnia de un sello discográfico y productor. En 2002 se reagrupa la banda para lanzar “Peligrosamente juntos”. También es piloto aviador.

1965.- Nace la actriz y modelo británica Elizabeth Jane Hurley. Considerada una sipermoedlo en los años 90, aparece en más de 15 películas, entre ellas en dos entregas de “Austin Powers”, “Mi marciano favorito” y “Al diablo con el diablo”. En 2011 participó en la serie “Gossip Girl” y protagoniza el drama “The Royals”.

1967.- Muere el actor estadunidense Spencer Tracy, quien actúa en 78 películas como “Mi chica y yo”, “Poder y gloria”, “El explorador perdido”, “Furia” y “Una mujer difamada”; nueve de ellas son con Katharin Hepburn. Gana el Oscar como Mejor Actor en años consecutivos, tanto por “Capitanes intrépidos” como en “Forja de hombres”. También logra éxito en Broadway, como en “The last mile”. Nace el 5 de abril de 1900.

1969.- Nace Ariel “Topo” Raiman, baterista cofundador del grupo argentinode reggae y ska Los Pericos, quien también es director de arte. Anteriormente participa con las bandas Vade Retro, Cancerbero, Los Fiat 600, Motitos, Spray 26, Denim y Los Timones Tinieblas, entre otras. En 2017 participa en el más reciente disco de Los pPericos, “Soundamerica”.

1970.- Nace Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla”, líder del grupo Mojinos Escozíos, banda de rock creada en 1994 en Mollet del Vallés, Barcelona, caracterizada por sus letras humorísticas. Es especialista en monólogos.

1973.- Nace la cantante de rythm and blues estadunidense Faith Evans, productora, compositora y arreglista. Ganadora de un Grammy. Vende casi ocho millones de álbumes y sencillos en todo el mundo. Se casa con el rapero The Notorious B.I.G., con quien tiene una hija. Ha grabado ocho álbumes.

1976.- Nace Mariana Seoane, cantante y actriz. Comienza su carrera en la telenovela de 1995 “Retrato de familia”, a la que siguen otras como “Rebeca” que protagoniza, “El fin del mundo” como antagonista y “El Chema”. Incursiona en la música con el álbum “Seré una niña buena”, al que siguen otros cinco. Es galardonada como Revelación Femenina del Año, consolidándose como la “Nueva Reina de la Cumbia”.

1978.- Nace el actor y modelo estadunidense Donald Joseph “DJ” Qualls. Interpreta papeles menores en numerosas películas y protagoniza el largometraje “El chico nuevo”. Sus trabajos para televisión incluyen apariciones en “Monk”, “Mentes criminales”, “Lost”, “NUMB3RS”, “My name is Earl” y “The big bang theory”.

1982.- Nace Magdalena, princesa de Suecia, duquesa de Hélsingland y Géstrikland. Es hija del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, así como hermana menor de la princesa heredera Victoria y el príncipe Carlos Felipe.

1982.- Durante un concierto en Atlanta, Estados Unidos, muere de un infarto fulminante la cantante Addie “Micki” Harris, integrante del cuarteto de rythm and blues The Shirelles, el primer grupo femenino de rock en entrar a las listas de los más vendidos. Nace el 22 de enero de 1940.

1982.- Muere el cineasta alemán Rainer W. Fassbinder, quien rueda un gran número de filmes como “Theater in trance”, “Lili Marleen” y “Dritte generation, die”. También destaca como director de teatro y televisión, además de actor, siendo el más importante representante del nuevo cine alemán. Nace el 31 de mayo de 1945.

1989.- Muere el cantautor y guitarrista cubano José Antonio Méndez. Es autor de canciones como “La gloria eres tú” y “Novia mía”. Cofundador del movimiento Filin y presidió la editorial Musicabana. En México trabaja con Dámaso Pérez Prado y Benny Moré, en 1955 graba su primer disco. Preside la Sociedad Cubana de Autores Musicales. Nace el 21 de junio de 1927.

1989.- Muere Richard Quine, director de cine, guionista, actor, productor y compositor estadunidense. A los 11 años se inicia como actor infantil en los musicales de Broadway de los años 30. De 1934 a 1959 actúa en 24 películas, entre ellas “El mundo cambia” y “El abogado”. En 1950 comienza a dirigir en solitario cintas como “Funny side of the street”, “Pushover”, “Cómo matar a tu esposa” y “Un extraño en mivica”. Nace el 12 de noviembre de 1920.

1996.- Muere la actriz estadunidense Jo Van Fleet. Gana un Premio Tony en 1954 por la obra “The trip to Bountiful”. Su primer papel para el cine es el de la madre de James Dean en el filme “Al este del paraíso”, que le vale el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Nace el 30 de diciembre de 1915.

2000.- Muere de cáncer de páncreas la actriz mexicana Dulce María de las Virtudes González Flor, mejor conocida como Virma González. Comienza muy joven como bailarina y luego se enfoca a la comedia, primero en teatro y luego en cine. Actúa en películas como “De qué color es el viento” y “Calzonzin inspector”. Su último trabajo es en la telenovela “Agujetas de color de rosa”. Nace el 25 de octubre de 1937 en Monterrey.

2004.- Tras una larga batalla contra cáncer de páncreas, muere a los 47 años el músico Graeme Kelling. Guitarrista desde 1985 de la banda escocesa Deacon Blue, que tiene éxitos como “Dignity” y “Real gone kid”. Nace el 4 de abril de 1957.

2006.- El grupo mexicano RBD consigue un nuevo registro en el mercado discográfico brasileño, al ubicar en los 10 primeros lugares de ventas tres de sus cinco álbumes comercializados en ese país.

2008.- El rapero Artis Leon Ivey Jr., mejor conocido como “Coolio”, es arrestado por la policía en Hollywood por conducir con licencia vencida y sin engomado vigente de su camioneta, reportan autoridades locales.

2009.- Michelle Obama, esposa del presidente estadunidense Barack Obama, asiste con sus hijas Malia y Sasha al rodaje de la última entrega de “Harry Potter”, en la que además se realiza una pequeña fiesta en compañía de los actores.

2010.- La actriz y escritora Jane Fonda es distinguida con la Gran Medalla de la Ciudad de París, durante la ceremonia del Festival París Cinema.

2011.- El cantante Ricky Martin se presenta en una tienda de discos, en Buenos Aires, donde firma cientos de autógrafos a fans que incluso han acampado durante varios días para lograr conocer a su ídolo.

2012.- El cantante canadiense Justin Bieber confirma su participación en un concierto que ofrecerá gratis el 12 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México; al encuentro asistirán 210 mil personas, informaron las autoridades locales.

2013.- La banda británica de heavy metal Black Sabbath lanza al mercado su décimo noveno álbum de estudio titulado “13”, para dar paso a su primera gira por Australia y Nueva Zelanda en más de 40 años.

2016.- Asesinan a la cantante y compositora estadunidense Christina Victoria Grimmie, quien se da a conocer por sus versiones de canciones de músicos contemporáneos que sube a una plataforma de videos por Internet. Luego participa en la sexta edición del programa “The Voice USA” y en 2013 presenta su álbum “With love”. Luego de una presentación en Orlando y mientras firmaba autógrafos, un supuesto fan se le acercó y le disparó tres veces, para luego suicidarse. Nace el 12 de marzo de 1994.