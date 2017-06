Efemérides de Espectáculos del 11 de junio

México, 10 Jun (Notimex).- Un 11 de junio nacieron el mago Dai Vernon, los actores Joshua Jackson, Hugh Laurie, María Antonieta Pons, Nuria Espert y Violeta Isfel, así como el también músico Cacho Castaña; murieron el actor John Wayne, la cantante Amalia Mendoza “La Tariácuri” y el diseñador Egon von Furstenberg.

1894.- Nace el mago canadiense Dai Vernon, influyente personaje en dicha profesión en el siglo XX; lo apodan “El Profesor” y “El Mago que Engañó a Houdini”, este último porque en 1919 realiza la rutina de “La carta ambiciosa” ocho veces seguidas y Houdini no descubre cómo lo hace. Muere el 21 de agosto de 1992.

1909.- Nace el actor español Carlos Lemos, hermano de la actriz Lola Lemos y sobrino del actor Gaspar Campos. Su labor como actor cinematográfico es menos conocida. Trabaja en películas como “Los condenados” (1953), “Después del gran robo” (1964) y “Muerte en primavera” (1966). Fallece el 22 de febrero de 1988.

1922.- Nace la actriz cubana María Antonieta Pons, quien, junto con sus compatriotas Ninón Sevilla, Mary Esquivel, Rosita Fornés, Amalia Aguilar y Rosa Carmina, así como la mexicana Meche Barba, son conocidas como “Las Reinas del Trópico”. Figura en la Época de Oro del Cine Nacional. Muere el 20 de agosto de 2004.

1922.- Nace el cineasta griego-chipriota Michael Cacoyannis. Es conocido por su película de 1964, “Zorba el griego”, que lleva a Broadway en 1983 en forma de musical. Es nominado en cinco oportunidades para el Premio Oscar, un récord para cualquier artista griego. Muere el 25 de julio de 2011.

1930.- Nace el actor mexicano Alfredo Wally Barrón. Por su carácter destaca en papeles de villano. Inicia en el cine en la década de los 50 y posteriormente trabaja en teatro y televisión. Muere el 24 de mayo de 1992.

1933.- Nace el actor, guionista y director estadunidense Gene Wilder. Debuta en Broadway a principios de los 60. Debuta en cine luego del casting para la obra “Mother courage and her children”, en la que interviene Anne Bancroft, esposa del director Mel Brooks en ese tiempo, por lo que conoce a este último y se convierte en su actor “fetiche”. Participó en películas como “Willy Wonka & the Chocolate Factory”, “El expreso de Chicago”, “El Principito” y “Bonnie y Clyde”. Muere el 29 de agosto de 2016.

1935.- Nace la actriz española Nuria Espert, galardonada en 1960 con el Premio Nacional de Interpretación y el de Radio y Televisión, así como con más de 180 reconocimientos internacionales en el rubro teatral.

1936.- Nace el director, productor y guionista español Jaime Camino, realizador de filmes como “Los felices 60” (1963), “Mañana será otro día” (1966), “España otra vez” (1969) y “Las largas vacaciones del 36” (1976), entre otros. Muere el 4 de diciembre de 2015.

1936.- Nace el actor estadunidense Raymond Lee Cramton, conocido como Chad Everett. Tras aparecer en diversas películas y series de televisión durante la segunda mitad de la década de 1960, obtiene el papel que le proporciona su mayor popularidad, el del “Dr. Joe Gannon” en la serie “Medical Center” (Centro Médico) en 1969. Muere el 24 de julio de 2012.

1939.- Nace la actriz y escritora estadunidense Christina Crawford, hija adoptiva de la afamada artista Joan Crawford. Participa en “Wild in the country” junto a Elvis Presley; en 1978 publica “Mommie dearest”, biografía en la que culpa a su madre adoptiva de tener más interés en su carrera que en ella.

1942.- Nace el actor y músico argentino Cacho Castaña. Aparece en películas como “Traficante de ilusiones”, “Abierto día y noche”, “Ritmo, amor y primavera” y “El mundo es de los jóvenes”.

1945.- Nace la actriz estadunidense Adrienne Barbeau. Es la voz de “Catwoman” en los dibujos “Batman: The animated series” y “The new Batman adventures”.

1949.- Nace el músico estadunidense Frank Beard, baterista de la banda de rock & blues ZZ Top; es el único integrante que no tiene barba. El trío texano celebra el 25 aniversario del lanzamiento de “Eliminator”, mediante una reedición especial del álbum de 1983.

1950.- Nace el músico británico Graham Russell. Forma el grupo de pop y rock Air Supply, con el cual logra ocupar en quinto puesto en las listas musicales de Australia con su tema “Love and other bruises”.

1959.- Nace el actor, comediante, escritor y músico británico Hugh Laurie, conocido por su papel de “Gregory House”, en la serie de televisión “Dr. House” y que llegó a su fin en 2012. Consigue gracias a este el premio Globo de Oro al Mejor Actor Dramático en dos años consecutivos (2006 y 2007). En su rol de músico forma parte de la banda benéfica Band From TV.

1961.- Nace la actriz española María Barranco. Gana dos Premios Goya a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto. A lo largo de su extensa carrera trabaja con directores como Jaime Chávarri y Bigas Luna. Interviene en series de televisión como “Ellas son así”, “Señor Alcalde” y “Ellas y el sexo débil”.

1963.- Nace el músico español Toni Marmota, bajista del grupo La Frontera, el cual surge en los 80 y cosecha éxitos con temas como “El límite” y “Nacido para volar”, incluidos en el álbum “La rosa de los vientos” (1989).

1968.- Nace el cineasta, guionista y fotógrafo argentino Eduardo Pinto. Dirige filmes como “Caño dorado” y “Palermo Hollywood” y los cortos “Oeste”, “Negro”, “El pez”, “De regreso” y “Juan, la caja”.

1969.- Nace el actor estadunidense Peter Dinklage. Uno de los papeles que ayudó a lanzar su carrera y por el que es muy conocido es por “The station agent” (2003), aunque es un filme independiente. Por dicha interpretación recibe nominaciones como Mejor Actor en los Independent Spirit Awards y Screen Guild Awards. Su papel más conocido hasta la fecha es el de “Tyrion Lannister” en la serie “Juego de tronos”, el cual le ha valido dos Emmy y un Globo de Oro.

1975.- Nace la actriz de televisión y cine sudcoreana Choi Ji Woo. Es una de las más aclamadas y admiradas por el público que la conoce como “La Reina del Drama Coreano”. Con los dramas “Stairway to heaven” y “Sonata de invierno” tiene gran éxito.

1978.- Nace el actor estadunidense Joshua Jackson, nacido en Vancouver, Canadá. Salta a la fama con su papel de “Pacey” en la serie “Dawson’s creek”. Más recientemente co-protagoniza “Fringe” (Fox) junto a Anna Torv y John Noble.

1979.- Muere el actor estadunidense John Wayne, víctima de cáncer. Se le conoce como “El Duque”. Es toda una leyenda del género western en el Séptimo Arte, en el cual destaca por películas como “La diligencia”, “Siete pecadores”, “Río grande” y “Valor de ley”, con la que gana un Oscar. Nace el 26 de mayo de 1907.

1985.- Nace la actriz mexicana Violeta Isfel Portolatín, quien alcanza la fama al ser la antagónica en la telenovela “Atrévete a soñar”, en la cual da vida a “Antonella”, líder del grupo de amigas las “Divinas”. Además participa en “Una familia con suerte”, en el concurso “El gran chapuzón” y “La vecina”.

1986.- Nace el actor y comediante estadunidense Shia LaBeouf. Gana el Premio Daytime Emmy. Participa en “El misterio de los excavadores”, un éxito de taquilla, y desde entonces aparece en varias películas de Hollywood, incluida “Los Ángeles de Charlie: Al límite”, “Constantine”, “Yo robot” y “Transformers”, entre otras.

1992.- Es asesinado Rafael Orozco, uno de los cantantes colombianos más representativos del género vallenato; logra fama con el tema “Cariñito de mi vida” y junto a Israel Romero convierte en éxito las canciones “La creciente”, “Momentos de amor”, “Eterno enamorado” y “La gustadera”. Nace el 24 de marzo de 1954.

1993.- Se estrena a nivel mundial la película “What’s love got to do with it”, de Brian Gibson, que aborda la vida íntima de la pareja sentimental conformada por Ike y Tina Turner, cuya banda sonora se convierte en uno de los discos más vendidos del momento.

1994.- Nace la actriz española Ivana Baquero. Con sólo 12 años gana el premio Goya a la Mejor Actriz Revelación por su interpretación en la película “El laberinto del fauno”.

2001.- Muere la cantante mexicana Amalia Mendoza García, conocida como “La Tariácuri”, considerada una de las intérpretes más importantes de la música ranchera con temas como “Échame a mí la culpa”, “Amarga Navidad”, “Mucho corazón” y “Juan Colorado”. Incursiona en la pantalla grande. Nace el 23 de julio de 1923.

2002.- Contrae matrimonio el ex Beatle Paul McCartney con la ex modelo Heather Mills; este es el segundo enlace del músico, quien tres años atrás queda viudo al morir su esposa Linda McCartney; al festejo acuden los cuatro hijos del cantante, así como Ringo Starr, Jools Holland, Chrissie Hynde y Steve Buscemi. Se separan en 2006.

2003.- Se celebra el Día Sin Música en Madrid, España, como parte de una iniciativa contra la piratería, promovida por asociaciones del sector discográfico, bajo el lema “¿Te imaginas la vida sin música?”. Los 40 Principales y múltiples radiodifusoras cortan sus emisiones durante más de 13 horas.

2004.- Muere el diseñador ítalo-suizo Egon von Furstenberg, quien pertenece a la familia Agnelli, patriarcas del grupo automovilístico FIAT. Nace el 29 de junio de 1946.

2005.- Con un ritual especial que tiene como hilo conductor la música de la banda de rock Jaguares, se recuerda a las centenares de mujeres muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se exhorta a los presentes a unir esfuerzos para terminar con los feminicidios.

2006.- Jennifer Lopez, encabeza por la Quinta Avenida de Manhattan la edición anual del desfile puertorriqueño, en medio de fuertes medidas de seguridad.

2007.- El actor Wesley Snipes solicita a un juez de Florida desestimar la acusación de evasión fiscal en su contra, porque esos cargos están motivados por cuestiones racistas.

2007.- El cantante de reggaetón Daddy Yankee sale del hospital, tras superar una baja en su salud que lo mantiene internado durante tres días y califica la crisis sufrida como un aviso divino.

2009.- El cantautor Ricardo Montaner visita la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en calidad de Embajador de Buena Voluntad de UNICEF.

2010.- La actriz Lorena Velázquez y los luchadores Blue Demon y El Santo son reconocidos en el Festival Internacional de Cortometraje QuickFlick World por su trayectoria, así como por ser precursores e impulsar el género de películas de ciencia ficción en el país.

2011.- El actor Colin Firth será condecorado por la reina Isabel II como Comandante del Imperio Británico en reconocimiento por sus servicios al arte dramático.

2012.- El cantante argentino Charly García ingresa a una clínica de Córdoba tras sufrir una descompensación.

2013.- El guitarrista de la banda británica Def Leppard, Vivian Campbell, revela que tiene cáncer.

2014.- Muere Ruby Dee, actriz, dramaturga, poeta y guionista estadunidense, ganadora de un Grammy por el audiolibro de su biografía “With Ossie and Ruby: in this life together”. Nace el 27 de octubre de 1922.

2015.- Muere el saxofonista, trompetista, violinista y compositor estadounidense Ornette Coleman a los 85 años víctima de un paro cardiaco. Nace el 9 de marzo de 1930.

2016.- Fallece el músico y compositor español José Luis Armenteros a los 72 años. Fue guitarrista del grupo Los relámpagos y creador de canciones míticas como “Como una ola” de Rocío Jurado. Nace el 26 de junio de 1943.