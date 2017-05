Efemérides de Espectáculos del 19 de mayo

México, 18 May (Notimex).- Un 19 de mayo nacieron la cineasta Nora Ephron, el cantante Joey Ramone, los actores Peter Mayhew, Sara Bonet, Frances Ondiviela y Natalia Oreiro, los músicos Pete Townshend, Dusty Hill y Phil Rudd, además de la cantante y modelo Grace Jones, y el locutor Fernando Rivera Calderón

A su vez fallecieron el militar británico Lawrence de Arabia, Jacqueline Lee Bouvier (Kennedy-Onassis), el actor César Sobrevals, el músico José Alberto Iglesias “Tanguito”, el actor y director de teatro Filander Funes y el cineasta Alexandre Astruc.

1906.- Nace el actor estadunidense Bruce Bennett, de nombre verdadero Harold Herman Brix. En 1928 gana una medalla olímpica de plata en lanzamiento de bala. Protagoniza más de 100 películas entre las que destacan “Tarzán”, “Sahara”, “Mildred Pierce” y “The treasure of the Sierra Madre”. En 1960 se retira del espectáculo y en 2002 lanza su biografía “Please, don’t call me Tarzan”. Fallece el 24 de febrero de 2007, a los 100 años de edad.

1935.- Muere en un accidente el militar británico Thomas Edward Lawrence, escritor, arqueólogo y cartógrafo mejor conocido como Lawrence de Arabia. Participa en la Primera Guerra Mundial y promueve la independencia de pueblos árabes del Imperio Turco y la formación de una federación. Es autor de “Los siete pilares de la sabiduría”, entre otros libros. Su vida es llevada al cine en 1962 con Omar Sharif, Peter O’Toole y Anthony Quinn. Nace el 16 de agosto de 1888.

1938.- Nace en Buenos Aires la actriz, titiritera, cuentista y poeta Sara Bonet, “la Negra”, cuyo nombre real es Sara Boned Guash. Participa en películas como “Los orilleros”, “Los traidores” y “Crónica de una señora”, entre otras. Exiliada en España, donde escribe cuentos infantiles y los interpretaba con títeres gigantes. Muere el 20 de febrero de 2003.

1939.- Nace el actor británico y predicador evangélico James Fox. Debuta en cine en 1950, actúa en filmes como “Pasaje a India”, “Greystoke”, “Performance”, “El sirviente” y “Charlie y la fábrica de chocolate”. En 1983 edita el libro “Comeback: an actor direction”. Es miembro de la Orden del Imperio Británico.

1941.- Nace la cineasta, escritora y periodista estadunidense Nora Ephron, nominada al Oscar por sus guiones para los filmes “Silkwood” y “Cuando Harry encontró a Sally”. Dirige “¿Qué le pasa a tu mamá?”, “Algo para recordar”, “Un día de locos” y “Tienes un e-mail”. Escribe libros como “El cuello no engaña” y obras de teatro como “Imaginary friends”. Muere el 26 de junio de 2012.

1944.- Nace el actor británico-estadunidense Peter Mayhew. Por sus 2.21 metros de altura, es propuesto para el papel de “Chewbacca” en la saga “Star wars” cuando trabajaba en la cinta “Sinbad y el ojo de tigre”. Escribe los libros “Growing up giuant” y “My favorite giant”. Está activo en el circuito de convenciones de ciencia ficción. Crea la Fundación Peter Mayhew y es reconocido con un premio MTV por su trayectoria.

1945.- Nace el músico británico Pete Townshend, guitarrista y líder del grupo británico The Who. Autor de “Tommy” y “Quadrophenia”, las dos óperas rock de la banda “mod” por excelencia. Su debut en solitario se da en 1972, con el álbum “Who came first”. Escribe relatos y artículos periodísticos, así como su biografía “Who I am”. Es el primer artista que destruye su guitarra en pleno concierto.

1948.- En Jamaica nace Grace Jones, cantante, actriz, modelo y compositora. Exitosa súpermodelo en Europa. Al inicio de su carrera actúa en la película “Conan el destructor, en 1985 se convierte en una “chica Bond” al participar en “A view to a kill”. Musa de Andy Warhol, graba 10 discos y tiene grandes éxitos. “Nunca escribiré mis memorias” es su autobiografía publicada en 2015.

1949.- Nace en Texas el músico Dusty Hill. Comienza a tocar en The American Blues y luego es cofundador del grupo estadunidense de blues-rock ZZ Top, en el que funge como bajista, tecladista y vocalista, con 15 producciones discográficas como “Tres hombres”, “El loco” y “Eliminator”, así como tres en vivo.

1951.- Nace el cantante estadunidense Joey Ramone, cuyo verdadero nombre es Jeff Hyman. Líder, fundador, “alma y corazón” de la banda punk de The Ramones, con la que debuta en 1974 y se convierte en una de las máximas influencias para grupos futuros del género. La banda graba casi dos docenas de discos. Muere el 15 de abril de 2001, víctima de cáncer linfático.

1954.- Nace el músico australiano Phillip Rudd. Su etapa en AC/DC comprende desde 1975 a 1983, cuando sale por problemas de drogas y pelear con un compañero, Malcolm; y de 1994 a noviembre de 2014, cuando es condenado a ocho meses de arrestado domiciliario por posesión de drogas y amenazar de muerte a un exempleado. En ese mismo año lanza su primer disco en solitario, “Head job”.

1959.- Nace Nicole Brown en Frankfurt, Alemania. En 1985 contrae matrimonio con O.J. Simpson, exfutbolista estadunidense y comentarista deportivo. Es asesinada junto a su amigo Ronald Goldman el 12 de junio de 1994. El exatleta es enjuiciado por homicidio, pero es exonerado; en un juicio civil posterior es declarado responsable por esas muertes.

1963.- Nace la actriz española Ana Fernández. En 1999 debuta en cine y es ganadora al Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación por la cinta “Solas”. Luego actúa en cintas como “Hable con ella”, “Pasos” y “La novia”; en series de televisión, entre ellas “La Mari”, además de telefilmes como “Falsa culpable”.

1965.- Nace en España la actriz Francisca Ondiviela Otero, conocida como Frances Ondiviela o Pat Ondiviela. En 1980 gana el certamen Miss España. Inicia en el cine en 1982 con la película “Jugando con la muerte”, en 1985 se traslada a México donde participa en más de 30 telenovelas como “Marimar”, “Hasta que el dinero nos separe” y “Las Piloto”, además de teleseries como “Las buchonas”.

1965.- Nace en Chile la conductora, diseñadora de moda, actriz y modelo Cecilia Bolocco. En 1987 gana el certamen Miss Universo. Participa en programas como “Porque hoy es sábado” y “Viva el lunes”. Debuta como actriz en la telenovela mexicana “Morelia”, conduce varias veces el Festival Viña del Mar En 2015 es imputada por presunto “lavado” de dinero” con su exesposo Carlos Menem, quien fuera presidente de Argentina y con quien tiene un hijo.

1965.- Coloca The Beatles el tema “Ticket to ride” en la posición número uno del “Billboard”. La canción se incluye en el álbum “Help!” y es el quinto trabajo de un grupo que no cesa de cosechar éxitos. Además, éste es el primer sencillo del cuarteto de Liverpool.

1972.- Nace Fernando Rivera Calderón, músico, actor, locutor, escritor, compositor y cantante del grupo Monocordio. Creador de El Palomazo Informativo. Inicia junto a Enrique Hernández Alcázar el programa de radio “El Weso”, en el que está de 2005 a 2016 y en la misma estación, desde de 2007, conduce su programa “La noche W”. Autor del “Diccionario del caos”.

1972.- Nace la cantante sueca Jenny Cecilia Berggren. Vocalista del grupo sueco de pop Ace of Base. Compone temas como “Ravine” y “Wave wet sand”. En 2010 estrena “My story”, su primer álbum en solitario. En 2009 publica su autobiografía “Ganar el mundo”. En 2015 participa en el programa de televisión “Mucho mejor”.

1972.- Muere arrollado por un tren el músico argentino José Alberto Iglesias “Tanguito”. Bajo el seudónimo de “Ramsés VII” figura como autor, junto a Litto Nebbia, del tema “La balsa” que logra vender más de 200 mil copias. Nace el 16 de septiembre de 1945.

1976.- Keith Richards, guitarrista británico de The Rolling Stones, sufre un accidente en una autopista, cerca de Londres. La policía encuentra varias sustancias prohibidas en el vehículo del músico.

1977.- Nace en Montevideo la actriz y cantante, diseñadora, modelo, empresaria y conductora Natalia Oreiro. Residente en Argentina, en 1998 protagoniza la cinta “Un argentino en Nueva York”, a la que siguen otras como “Gilda, no me arrepiento de este amor”. Desde los 90 se dedica a la canción pop, es la primera uruguaya nominada a un Grammy. Con su hermana es dueña de la marca de ropa “Las Oreiro”. Actúa en telenovelas como “90 60 90 Modelos” y “Solamente vos”.

1979.- Nace la actriz y modelo eslovaca Barbara Nedeljáková. Participa en teatro para marionetas y películas como “Hostel”, “Shangai knights”, “Doom”, “The hicker” y “Whispers”, que protagoniza.

1979.- Se reúnen musicalmente por breves minutos los ex Beatles, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, para agasajar al cantautor Eric Clapton y a su nueva esposa, Patti Boyd.

1980.- Nace el actor estadunidense Drew Fuller. Salta a la fama por la serie de “Charmed”, como el hijo de “Piper” y “Leo”. Actúa en las películas “The one”, “Angels don’t sleep here y close call” y “Beyond brotherhood”. También en series como “Army wive”

1980.- Nace el actor, escritor y presentador español Christian Gálvez. También es guionista, modelo y actor de doblaje y hace varias campañas publicitarias. Presenta el programa de concursos “Pasapalabra”. Publica varios libros, entre ellos “Leonardo Da Vinci. Cara a cara” y “Sin-vergüenzas por el mundo”.

1986.- Edita el músico británico Peter Gabriel su álbum “So”, su gran éxito sobre todo con el sencillo “Sledgehammer”. El ex miembro de la banda Genesis se coloca en la cima de su carrera en solitario.

1994.- Muere de cáncer Jacqueline Lee Bouvier. En 1953 se casa con el entonces senador John F. Kennedy, quien en 1961 asume la presidencia de Estados Unidos. Tres años después enviuda. En 1968 se casa con el magnate griego Aristóteles Onassis. Los últimos años de su vida los pasa con el industrial Maurice Tempelsman. Nace el 28 de julio de 1929, en Nueva York.

1995.- Muere el actor mexicano César Sobrevals, víctima de leucemia. Galán de radionovelas, conductor de programas de televisión, actúa en más de 100 filmes, entre las que destacan “La casa del sur”, “El fiscal de hierro”, “El patrullero 777”, “Supervivientes de Los Andes”, y “Los hijos de Sánchez”. Destaca su labor actoral en Nicaragua, donde funda y dirige la Academia de teatro Las Máscaras. Diputado en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Nace el 19 de febrero de 1939.

1996.- Muere la actriz argentina Nené Malbrán. Tiene una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, como su participación en los filmes “Johny Tolengo, el majestuoso” y “Las locuras del profesor”, así como en obras de teatro y programas como “Cantando la Historia”.

2011.- La actriz Zsa Zsa Gabor permanece en estado de coma en un hospital de Los Ángeles, tras su ingreso de urgencia la víspera debido a complicaciones durante una intervención quirúrgica para tratar una infección de estómago.

2012.- En el marco del Festival de la Salsa Boca del Río 2012, el cantante puertorriqueño de salsa Tito Nieves asegura que la salsa no ha muerto y que el género pasa por su mejor momento en toda Latinoamérica; sin embargo, “necesitamos más apoyo de la radio”.

2013.- Tras cinco años de ausencia regresa al Festival de Cannes, el puertorriqueño Benicio del Toro con la cinta “Jimmy Picard”, al lado de Mathieu Amalric, cuya cinta es una mezcla de psicoanálisis y antropología.

2015.- Un conductor ebrio atropella y mata al actor y director de teatro salvadoreño Filander Funes. Estudia en la Unión Soviética, trabaja en Cuba, fundador, director y maestro de la Escuela de Arte Teatral del Centro Nacional de Artes, director de la Escuela Arte del Actor K. S. Stanislavski, director escénico de Ópera del Salvador. Nace el 22 de septiembre de 1956.

2016.- Fallece el actor, director, guionista y crítico francés Alexandre Astruc. Dirige películas como “Llamas sobre el Adriático” y la serie “Arsenio Lupis se jugó y perdió”. Nació el 13 de julio de 1923.