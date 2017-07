Efemérides de Espectáculos del 4 de Julio

México, 3 Jul (Notimex).- Un 4 de julio nacieron los artistas Mitch Miller, María del Carmen Santonja Esquivias y Narciso Ibáñez Serrador; el director de orquesta Noé Fajardo; los cantantes Cathy Berberian y Bill Withers; el músico Jeremy Spencer; además de los actores Gloria Stuart, Eva Marie Saint, Stephen Boyd, Victoria Abril, Angelique Boyer, Ana María Orozco y Gina Lollobrigida, quien cumple 90 años de edad, al igual que el productor Marvin Neil Simon.

Murieron, a su vez, los cineastas Fernando de Fuentes y Abbas Kiarostami; el cantante Barry White; la actriz Marga López, así como los compositores Gonzalo Curiel Barba y Astor Piazzolla, este último hace 25 años.

1906.- Nace en México el arreglista, compositor, músico y director de orquesta Noé Fajardo Montalbán. Como flautista solista, participa en la inauguración del Palacio de Bellas Artes. Compone temas como “Muchachita” y destaca con su orquesta tanto en la rama sinfónica, como danzonera. Toca nueve instrumentos, colabora con personalidades como Guty Cárdes, Toña La Negra y Miguel Aceves Mejía. Lidera un sindicato de músicos. Muere el 13 de junio de 1961.

1907.- Nace el actor y productor de cine Gordon Griffith. Uno de los primeros actores infantiles en Estados Unidos, aún niño es el primero en personificar a Tarzán. Sobrevive la transición del cine mudo al sonoro y trabaja en esa industria durante cinco décadas. Actúa en aproximadamente 60 películas y produce otras como “Alejandro Magno”, de 1956. Muere el 12 de octubre de 1958.

1910.- Nace la actriz estadunidense Gloria Stuart, cuyo verdadero nombre es Gloria Frances Stewart. Destacada figura en filmes como “Tierra de abundancia”, “Forever Hollywood” y “El hombre invisible”. Retirada de 1940 a 1976, recupera su fama a los 87 años cuando interpreta a “Rose” en la cinta “Titanic”. Actúa en series de televisión y al menos 100 películas. Muere el 26 de septiembre de 2010.

1911.- Nace Mitch Miller, quien es recordado como uno de los artistas de mayor éxito en los 50 y 60. Músico, cantante, ejecutivo de la Columbia Records, líder de su coro Mitch Miller and The Gang, produce a artistas como Ray Conniff y Johnny Matis. Director de sinfónicas y filarmónicas; virtuoso del oboe y el corno inglés En 2000 recibe un premio Grammy por su trayectoria. Muere el 31 de julio de 2010.

1924.- Nace la actriz estadunidense Eva Marie Saint, quien debuta en el filme “La ley del silencio”, con la que obtiene un Oscar como Mejor Actriz Secundaria. En su filmografía destacan títulos como “Un sombrero lleno de lluvia”, “El árbol de la vida”, “Con la muerte en los talones”, “Éxodo” y “Su propio infierno”. Luego desarrolla una carrera en televisión.

1925.- Nace la compositora, mezzosoprano y vocalista estadunidense Cathy Berberian. Es la primera esposa de Luciano Berio e inspiradora de varias de sus obras. Considerada la mejor y la más popular intérprete de música contemporánea de su tiempo, sus espectáculos vanguardistas sorprendían donde se presentara. Muere el 6 de marzo de 1983.

1927.- Nace la actriz, fotógrafa y escultora italiana Gina Lollobrigida. Trabaja con los mejores cineastas de Italia de su época, como Vittorio de Sica y Michelangelo Antonioni, entre otros. Representante especial del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y colaboradora de varias organizaciones humanitarias.

1927.- Nace el escritor, productor y guionista estadunidense Marvin Neil Simon. El único autor en tener cuatro producciones al mismo tiempo en Broadway, sus obras han sido producidas en docenas de idiomas. Es creador de “Dulce Caridad”, “Lost in Yonkers”, “Biloxi blues”, es guionista de 20 películas. Nominado 70 veces a los premios Tony, además de al Emmy y al Oscar, recibe los galardones Mark Twain, Apple, Pulitzer, así como tres doctorados honoris causa.

1931.- Nace en Irlanda del Norte el actor Stephen Boyd, cuyo nombre verdadero es William Millar. Gana un Globo de Oro en 1959 por su papel de “Messala” en el filme “Ben-Hur”. Muere de un ataque al corazón el 2 de junio de 1977.

1934.- Nace la compositora, cantante, actriz y pintora española María del Carmen Santonja Esquivias. Pertenece a una familia de gran tradición artística y especial vocación por la pintura. Integrante del dueto Vainica Doble, actúa en programas de televisión y cintas como “El cochecito” y “La niña de luto”. Graba al menos 11 discos. Muere el 23 de julio de 2000.

1935.- Nace en Uruguay el realizador de cine y televisión, director teatral, actor y guionista Narciso Ibáñez Serrador, también conocido como Chicho Ibáñez Serrador o Luis Peñafiel. Ha dirigido numerosos programas para Televisión Española y filmes como “”¡Quién puede matar a un niños?” Escribe novelas radiofónicas, comedias como “Obsesión”, guiones para programas de televisión como “El semáforo”. Premio Nacional de Televisión en 2010.

1935.- Nace Dunav Kuzmanic, cineasta, guionista y libretista chileno radicado en Colombia. En 2008 se funda en Medellín la Corporación Dunav Kuzmanich, integrada por más de 30 realizadores audiovisuales, profesores de cine y televisión, artistas plásticos, actores, comunicadores sociales y periodistas. Muere el 9 de agosto de 2008.

1938.- Nace el cantante estadunidense Bill Withers, cuyo éxito principal llega en 1972 con el tema “Lean on me”. Otros de sus clásicos inolvidables son “Ain’t no sunshine”, por el que gana un Grammy a la Mejor Canción de R&B; “Use me” y “Just the two of us”, junto a Grover Washington Jr.

1943.- Nace el cantante y músico estadunidense Alan Christie Wilson. Destaca por poseedor de un especial talento para interpretar la música blues. Cantante y guitarrista del grupo Canned Heat. Muere el 3 de septiembre de 1970, por una sobredosis de barbitúricos.

1948.- Nace el músico y compositor británico Jeremy Spencer. Guitarrista, y fundador en 1967 del grupo Fleetwood Mac, con el que graba seis discos y abandona en 1971. Apasionado del blues se convierte en un profesional de ese género y en solitario lanza otros ocho álbumes. El 12 de enero de 1998, mientras ofrece algunos conciertos en Bombay y Nueva Delhi, su nombre es colocado en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2013 forma parte del trío Steetley.

1958.- Nace el músico y compositor australiano Kirk Pengilly. Saxofonista, percusionista y guitarrista, miembro fundador del grupo INXS. Autor de las canciones “The sax thing from begotten”, “Six knots”, “On the rocks” y “Light the planet”, entre otros temas.

1958.- Muere el compositor, músico y director de orquesta Gonzalo Curiel Barba. Autor de “Vereda tropical”, “Temor”, “Son tus ojos verde mar” y “Morena linda”, entre otros 250 temas. Funda y dirige orquestas como Grupo Ritarmelo, Los caballeros de la armonía, Los diablos azules y Escuadrón del Ritmo, la más famosa y con la cual hizo giras por América. Musicaliza más de 180 películas mexicanas, ocho de Estados Unidos y tres de Francia. Compone tres conciertos para orquesta y piano, además de obras sinfónicas. Nace el 10 de enero de 1904.

1958.- Muere el director de cine, guionista y productor mexicano Fernando de Fuentes. Pionero del cine sonoro, participa en 68 largometrajes como en “Allá en el Rancho Grande”, “Vámonos con Pancho Villa” y “Doña Bárbara”, además de “Así se quiere en Jalisco”, el primer filme mexicano a color. Nace el 13 de diciembre de 1894.

1959.- Nace en Madrid la actriz española Victoria Abril, cuyo nombre real es Victoria Mérida Rojas. Reconocida con un Goya en 1996 por la película “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto”. Considerada una “chica Almodóvar” por intervenir en filmes del realizador Pedro Almodóvar, entre ellos “¡Atame!”, “Tacones lejanos” y “Kika”. Trabaja en España, Francia e Italia.

1969.- Lanzan en Reino Unido el sencillo “Give peace a chance”, del músico británico John Lennon.

1973.- Nace en Colombia la actriz de cine y televisión Ana María Orozco, nacionalizada argentina. Reconocida en numerosos países por su personaje de “Beatriz Pinzón” en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”. Actúa en programas como “Mi problema con las mujeres”, “Mujeres asesinas” y las telenovelas “Somos familia” y “El regreso de Lucas”.

1973.- Nace el cantautor, actor y modelo japonés Kamui Gakuto, mejor conocido como GACKT. Se da a conocer como vocalista y pianista de la banda Visual Kei Malice Mizer. Tras una serie de desacuerdos, decide hacer su carrera como solista. Ha cantado en inglés, francés, coreano, cantonés y mandarín.

1983.- Nace el actor y cantante español Miguel Ángel Muñoz. Ha destacado en cine, entre ellas la cinta “What abpot love”; en programas de televisión como “Un paso adelante” y “Capadocia”, esta última en México, así como en teatro, entre ellas “El hogar del mosntruo”. Además ha lanzado seis álbumes, dos de ellos en solitario.

1988.- Nace en Francia la actriz Monique Paulette Boyer Rousseau, cuyo nombre artístico es Angelique Boyer. Nacionalizada mexicana. Participa en “Rebelde”, “Teresa”, “Abismo de pasión” y “Tres veces Ana”, entre otras telenovelas. En 2009 actúa en la segunda temporada de la serie “Mujeres asesinas. También trabaja en teatro y cine, con la cinta “J-ok’el: La leyenda de la Llorona”.

1992.- Muere el compositor, músico, arreglista y director argentino Astor Pantaleón Piazzolla. Debutó en 1938, lanza su primera orquesta en 1946. Toca bandoneón y piano. Deja como legado 50 discos y una enorme influencia, sobre todo en el tango. Innovador, con arreglos atrevidos y timbres poco habituales para ese género, como la introducción de la guitarra eléctrica, que causan rechazo entre los más conservadores. Nace el 11 de marzo de 1921.

2003.- Muere el cantautor estadunidense Barry White, cuyo nombre real es Barry Eugene Carter. Icono de la balada romántica y poseedor de una enigmática voz sensual. Gana 106 Discos de Oro y 41 de Platino con temas como “You’re the first, the last, my everything” y “I’ve got so much to give”. Nace el 12 de septiembre de 1944.

2005.- Muere la primera actriz Marga López, nacida en Argentina pero naturalizada mexicana, cuyo nombre completo es Catalina Margarita López Ramos. Participa en 83 filmes, entre ellos “México de mis amores”, “Corona de lágrimas”, “Ahora soy rico”, “Un milagro de amor”, “Los tres García” y “El hijo desobediente”. Actúa en teatro y 16 telenovelas, como “La casa de la playa” y “Bajo la misma piel”. Nace el 21 de junio de 1924.

2008.- El actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” recibe un homenaje en el Congreso de Perú por sus aportes a la niñez y la juventud del país, donde fue recibido como un gran ídolo.

2009.- El muñeco de madera “Pinocho” cumple 70 años y por ese aniversario se lanza en formato DVD y Blu-ray el cuento clásico de “Pinocho”, en una edición especial.

2011.- La cantante mexicana Jenni Rivera y su esposo, el beisbolista Esteban Loaiza, son distinguidos por el Paseo de las Estrellas de Las Vegas con una presea cada uno, además de que se convierten en la segunda pareja en recibir dicho galardón.

2012.- La cantante Lady Gaga anuncia que abrirá una página de moda para compartir con sus seguidores algunos de sus secretos sobre tendencias.

2013.- La cantante Adele ya tiene su réplica de cera en el prestigioso museo Madame Tussauds, la cual será expuesta en las ciudades de Londres y Ámsterdam, en Europa.

2014.- Muere el Giorgio Faletti, cómico, actor y poeta italiano, quien llegó a la fama en su país natal con sus apariciones televisivas en el programa “Drive In”, en la década de los 80. Publicó el libro “Yo mato”, que arrasó las librerías italianas y logró un récord de ventas solo sin precedentes, superado únicamente por “El nombre de la rosa”. Nace el 25 de noviembre de 1950.

2015.- Muere Stuart “Jammer” James, manager de The Chemical Brothers, banda con la que trabajó por 20 años y con la que estaba de gira cuando falleció. Productor, ingeniero de sonido y músico.

2016.- Fallece de cáncer el cineasta iraní Abbas Kiarostami. Director, productor, guionista, montador, director artístico, poeta, pintor, ilustrador y fotógrafo influyente, participa en más de 40 filmaciones entre cortometrajes, documentales y películas. Destaca su trilogía de “Koker”, integrado por las cintas “Primer plano” y El sabor de las cerezas” y “El viento nos llevará”. Nace el 22 de junio de 1940.