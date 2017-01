Efemérides de Espectáculos del 9 de enero

México, 8 Ene (Notimex).- Un 9 de enero nacieron el actor Fernando Lamas, el cantante Domenico Modugno, el actor Enrique Lizalde, la cantante Joan Báez, la actriz Susana Dosamantes; murieron el director de cine Alberto Isaac y la cantante Marisa Brandao.

1915.- Nace en Argentina el actor Fernando Lamas, uno de los “Latin Lovers” más populares en el cine de Hollywood de los años 50. Se casa cuatro veces: con Perla Mux, luego con Lydia Babacci, así como con la actriz Arlene Dahl y con la nadadora y actriz Esther Williams. Muere el 8 de octubre de 1982, víctima de cáncer.

1915.- Nace la actriz estadunidense de teatro y cine Anita Louise. Debuta en la actuación a los seis años, en el teatro de Broadway. Entre sus trabajos en cine destacan “Madame Du Barry” (1934), “Marie Antoinette” (1938) y “La pequeña princesa” (1939). Muere el 25 de abril de 1970.

1920.- Nace el actor y comediante inglés Clive Dunn. Conocido por su papel del “Soldado Jack Jones” en la serie “Dad’s army”. En 1959 se casa con Priscilla Morgan, con quien tiene dos hijas. Muere el 6 de noviembre de 2012.

1920.- Nace el aristócrata, escritor y actor español José Luis de Vilallonga y Cabeza de Vaca, marqués de Castellvell y Castellmeiá, barón de Segur, Maldá y Maldanell, Grande de España. Muere el 30 de agosto de 2007.

1922.- Nace la actriz Margot Noemí Cottens en Montevideo, Uruguay. Figura en el cine con los filmes “Una sueca entre nosotros”, “El conde de Montecristo”, “Las aguas bajan turbias” y “La pícara cenicienta”. Muere el 2 de enero de 1999, en Madrid, España.

1924.- Nace el realizador armenio soviético Sergéi Paradzhánov, reconocido como uno de los grandes maestros del cine del Siglo XX. Muere el 20 de julio de 1990.

1925.- Nace el actor estadunidense Lee Van Cleef. Participa en películas de acción y del oeste durante los años 60 y 70. Sus duros rasgos y sus ojos penetrantes lo convierten en el malo ideal para cualquier historia, aunque también interpreta a héroes en algunas ocasiones. Muere el 16 de diciembre de 1989.

1928.- Nace el cantante italiano Domenico Modugno. Es popular en los años 50 en Estados Unidos por el tema “Nel blu dipinto di blu”, mejor conocida como “Volare”. Triunfa en el Festival de San Remo de 1958 junto a Johnny Dorelli. Con esta misma canción participa en el Festival de la Canción de Eurovisión, en el que gana el tercer lugar. Muere el 6 de agosto de 1994.

1929.- Nace el dramaturgo alemán Heiner Müller, quien escribe obras de teatro como “Diez días que estremecieron al mundo” y “Los campesinos”, prohibida por ser demasiado realista en su retrato de la vida rural. Es uno de los directores artísticos de la compañía teatral del Berliner Ensemble. Muere el 30 de diciembre de 1995.

1937.- Nace el actor mexicano Enrique Lizalde, reconocido por su fuerte presencia y excelente voz. Realiza estudios de Literatura, que abandona atraído por la actuación. Inicia su carrera en cine en los años 60 y a mediados de esa década figura como galán en la TV; también trabaja en el teatro. Muere el 3 de junio de 2013.

1941.- Nace la cantante estadunidense Joan Báez, de ascendencia mexicana y quien crea un estilo de música popular. Después de su primer disco, con el cantante Bob Dylan son llamados “El Rey y la Reina de la Canción de Protesta”. Lucha contra de la guerra de Vietnam y por los derechos civiles. Crea Humanistas, una organización internacional.

1943.- Nace el cantante Scott Walker, en Ohio, Estados Unidos, integrante de la banda sesentera The Walker Brothers, reconocida en el swinging londinense; se desintegra en 1967. En ese mismo año Walker edita su primer álbum en solitario, “Scott”.

1944.- Nace Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, conocido por su marca Les Paul, su guitarra de doble cuello y maestro de lujo en el riff. Su contribución a la historia del rock es inigualable.

1948.- Nace Susana Dosamantes en México, Distrito Federal. Debuta en cine en 1968 con la película “Remolino de pasiones”. Luego trabaja en televisión y teatro. Se casa con Enrique Rubio con quien procrea dos hijos, Paulina (cantante y actriz) y Enrique.

1955.- Nace el actor estadunidense J.K. Simmons, conocido por su papel del neonazi “Vernon Schillinger” en la serie “Oz”; así como “J. Jonah Jameson” en filmes de “Spider-Man”, en dos producciones de los hermanos Coen, “The Ladykillers” y “Burn after reading”.

1956.- Nace la actriz británica de ascendencia irlandesa Imelda Staunton, ganadora del Premio BAFTA y nominada a los Premios Oscar y a los Globos de Oro. Interpreta a la profesora “Dolores Umbridge” en el filme “Harry Potter y las reliquias de la muerte”. En 2006 recibe un OBE en la Lista de Honores de Año Nuevo.

1957.- Nace el cantante estadunidense Phil Lewis, vocalista de la banda americana de glam metal L.A. Guns. También se desempeña en grupos como Girl, New Torpedos y Torme, entre otros.

1963.- Nace el músico estadunidense Eric T. Erlandson, guitarrista y co-fundador de la banda de rock Hole desde 1989 hasta 2002. Posteriormente colabora con otras agrupaciones.

1965.- Nace la actriz británica Joely Richardson. Su primer papel reconocido es en el filme de su padre “The hotel New Hampshire”. En 1996 interpreta el papel de la diseñadora de moda “Anita” en “101 Dálmatas”.

1967.- Nace en Sudáfrica Dave Matthews, quien encabeza el grupo Dave Matthews Band, creado en 1991. El 27 de septiembre de 1994 sale a la venta su primer disco de estudio, “Under the table and dreaming”.

1970.- Nace la cantante francesa Lara Fabian, reconocida por representar a Luxemburgo en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1988, con el tema “Croire” (Creer), la cual queda en cuarto lugar. Además, graba junto con Johnny Hallyday varios temas para películas de Hollywood, como “IA: Inteligencia artificial”.

1971.- Nace la cantante estadunidense de origen puertorriqueño Angie Martínez. Salta a la fama dentro de la industria por sus labores de DJ. Debuta como MC en el remix de Lil” Kim, “Not tonite” de la banda sonora de “Nothing to lose” (1997).

1978.- Nace el músico estadunidense Mike Pelino, guitarrista de punk rock, conocido por acompañar a Green Day en las giras. También toca en un trío de punk rock llamado The Enemies. En la banda se desarrolla como guitarra y voz.

1978.- Nace el músico y cantante estadunidense A.J. McLean, miembro del grupo Backstreet Boys. Se relaciona sentimentalmente con la maquillista profesional Rochelle. En 2009 lanza el álbum “This is us”.

1985.- Nace la actriz y cantante Kika Édgar, en Tampico, Tamaulipas (México). En teatro ha participado en comedias musicales como “La novicia rebelde” y “Anita, la huerfanita”, mientras que en televisión en melodramas como “Amor real” y “Pasión”. Ha grabado tres discos; uno de ellos rinde tributo a Lupita D’Alessio.

1992.- Muere el actor estadunidense de cine y televisión Steve Brodie. La mayor parte de su trabajo cinematográfico tuvo lugar entre las décadas de 1940 y 1950, época en la que intervino en westerns y filmes de serie B. Nace el 21 de noviembre de 1919.

1993.- Nace la actriz y cantante estadunidense Ashley Argota. Conocida por el papel de “Lulú” en la serie “True Jackson”. Actualmente es co-estrella como Kelly Peckinpaw en “Bucket & skinner’s epic adventures”.

1995.- Nace la actriz estadunidense Nicola Peltz. Conocida por interpretar a “Katara” en la película “The last airbender”, en 2010. También participa en “Transformers 4”.

1998.- Muere el director y guionista de cine mexicano Alberto Isaac. También fue caricaturista y pintor; destacó por filmes como “En este pueblo no hay ladrones”, “Tívoli”, “Mujeres insumisas” y “Cuartelazo”, entre otras. Se coronó como campeón nacional de natación. Nace el 18 de marzo de 1923.

2003.- Muere la cantante brasileña Marisa Brandao, conocida como “Gata Mansa”. Inicia su carrera en los años 50 como “crooner”, pero su romance con Joao Gilberto la acerca al movimiento de bossa nova, En 1953 graba su primer disco “Voce esteve com meu bem”. Nace en 1934.

2006.- Muere el actor estonio Mikk Mikiver. Aparece en varias películas estonias y fue un actor dramático muy respetado. Fue el hermano mayor del actor Tõnu Mikivery, esposo de Carmen Mikiver. Nace el 4 de septiembre de 1937.

2011.- Muere el director y productor británico Peter Yates. Realizador de varios filmes clásicos. Ganador de cuatro nominaciones al Premio Oscar, una como Mejor Director y Mejor Productor por “El relevo en 1979” y dos más (Director y Productor) por “La sombra del actor”, en 1983. Nace el 24 de julio de 1929.

2012.- Muere la cantante puertorriqueña Ruth Fernández Cortada. Pertenece al Senado de Puerto Rico. De acuerdo con las “Comisiones Nacionales para la Celebración del Quinto Centenario”, fue una de tres artistas cuyas contribuciones ayudaron a unir a América Latina, con Libertad Lamarque y Pedro Vargas. Nace el 23 de mayo de 1919.

2013.- Alejandro González Iñárritu es postulado a un premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos en la categoría de Mejor Dirección de Comercial.

2014.- Diego Luna y Gael García Bernal anuncian que el 14 de marzo estrenarán la película de comedia “Paraíso”, la cual es protagonizada por Daniela Ríncón y Andrés Almeida.

2015.- Muere el productor estadunidense Samuel Goldwyn Jr., promotor del cine independiente e hijo de uno de los próceres fundadores del cine de Hollywood. Fue postulado a un Oscar por “Master and commander: The far side of the world”. Nace el 7 de septiembre de 1926.

2016.- Muere la actriz y directora argentina María Estela Lorca, quien participó en las cintas “El sexo y el amor” e “Intimidades de una cualquiera” y fue directora de “Las esclavas”. Nace en 1943.

2016. A los 89 años, fallece Angus Scrimm, el villano de la saga de terror “Phantasma”, en la que dio vida a “El hombre alto”. Le siguieron más roles como antagonista a los títulos “The lost empire”, “Subspecies” y “Deadfall”. Nace en 1926.