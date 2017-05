Efemérides de Espectáculos del 9 de mayo

México, 8 May (Notimex) -. Un 9 de mayo nacieron el actor Pedro Armendáriz, quien cumpliría 105 años, así como Glenda Jackson, Albert Finney, Candice Bergen, Christian Bach y Rosario Dawson, al igual que los cantantes Billy Joel, Adriana Varela y Pierre Bouvier; murieron el guionista Enrique González Tuñón y el cineasta Marco Ferreri.

1912.- Nace el actor mexicano Pedro Armendáriz, quien triunfa en su país y en Hollywood. Filma su primera película a los 22 años, a la cual le siguen 110 producciones en México, Estados Unidos, Francia, España, Italia e Inglaterra como “María Candelaria”, galardonada con la Palma de Oro de Cannes en 1946; “Maclovia”, “El fugitivo”. Se dispara al pecho el 18 de junio de 1963, tras enterarse de que tenía cáncer.

1936.- Nace el actor británico Albert Finney. Ganador de tres Globos de Oro, dos BAFTA, un Oso de Plata en Berlín, la Copa Volpi en Venecia y cinco veces nominado al Oscar. Entre sus filmes destacan “Asesinato en el oriente express”, “Bajo el volcán”,, “Big fish”, “Erin Borkovich” y la serie “Bourne. Dobla la voz en “El cadáver de la novia”. También es parte de la Royal Shakespeare Company y director artístico del Royal Court Theatre.

1936.- Nace la actriz británica Glenda Jackson. Entre sus películas más destacadas están “Women in love” y “Un toque de distinción”, por las cuales gana sendos premios Oscar. Deja las tablas y durante 23 años forma parte del Parlamento británico por el partido Laborista. Luego se presenta en teatro con el papel del “Rey Lear”.

1937.- Nace Dave Prater, integrante del dueto de soul Sam and Dave. Triunfan con éxitos como “You don’t know like I know in early”, “Hold on! I’m comin”, “I said I wasn’t gonna tell nobody” y “Soul man”. Ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992. Prater muere en un accidente automovilístico el 9 de abril de 1988.

1943.- Muere el guionista, poesta y periodista Enrique González Tuñón. Entre su filmografía destacan “Mañana me suicido” y “Pasión imposible”. Escribe libros como “Cama desde un peso” y “Tangos”. Nace el 10 de marzo de 1901, en Cosquín, Córdoba, Argentina.

1946.- Nace la actriz estadunidense Candice Bergen, quien cuenta con una amplia filmografía en la que destacan “Conocimiento carnal”, “Miss simpatía” y “Sweet home Alabama”, además de algunos programas de televisión como “Murphy Brown”.

1949.- Nace en Nueva York el cantante William Martin Joel, mejor conocido como Billy Joel. Ganador de varios premios Grammy y quien a lo largo de su carrera artística graba más de 20 álbumes, con los que vende más de 90 millones de copias. Comienza su carrera con la banda “The Echoes”, que cambia varias veces de nombre. En 1972 se lanza como solista, tiene éxitos como “Piano man”, “Uptown girl” y “Just the way you are”. En 1990 recibe el Grammy Legend Award y en 2013 el Kennedy Center Honors por su contribución a la música

1952.- Nace la cantante argentina de tangos Adriana Varela, quien inicia su carrera en la década de los 90. Publica discos como “Tangos”, “Maquillaje”, “Corazones perversos”, “Tango en vivo”, “Cuando el río suena” y “Más tango”, entre otros.

1959.- Nace en Buenos Aires la actriz Christian Bach. Llega a la Ciudad de México en los 80 y se populariza tras participar en la telenovela “Bodas de odio”. Otros de sus éxitos es “La Chacala”, producida por TV Azteca. Está casada con el actor y productor Humberto Zurita.

1962.- The Beatles firma su primer contrato de grabación con la compañía discográfica EMI Parlophone y con George Martin como productor.

1962.- Nace el músico y compositor británico Dave Gahan, líder y vocalista de la agrupación de synthpop Depeche Mode. Compone temas como “Suffer well”. Ha sufrido un infarto, un intento de suicidio, le extirparon un tumor de la vesícula. En 2003 edita su disco debut como solista “Paper monsters”.

1969.- La súper estrella estadunidense Lana Turner, famosa por su despampanante belleza en la Época Dorada de Hollywood y destacada por filmes como “El extraño caso del Dr. Jeckyll” y “El cartero siempre llama dos veces”, se casa por séptima vez con el actor Ronald Dante.

1970.- Coloca el grupo de rock canadiense Guess Who el tema “American woman” en la posición número uno del Billboard. La canción extraída del álbum del mismo nombre y editado en 1970, con el tiempo se convierte en un clásico. En 1999 Lenny Kravitz rescata la composición para la banda sonora de “Austin powers”.

1973.- Mick Jagger, vocalista del grupo inglés The Rolling Stones, dona 350 mil dólares a las víctimas de un terremoto en Nicaragua.

1979.- Nace Pierre Bouvier, vocalista, compositor y del grupo canadiense de pop-punk Simple Plan. En 2002 el grupo se hace famoso con el disco “No pads, no hermets. Just balls”.

1979.- Nace la actriz estadunidense Rosario Dawson. Actúa en “Hombres de negro 2”, “Pluto Nash”, “Sin city”, “Percy Jackson y el ladrón del rayo”, entre otras películas. Trabaja con los directores Robert Rodríguez, Kevin Smith, Oliver Stone y Spike Lee.

1985.- El actor estadunidense Tom Cruise, protagonista de la trilogía “Misión imposible”, se casa con la también actriz Mimi Rogers; el matrimonio concluye el 4 de febrero de 1990.

1987.- El tema “Hold me now”, del cantante Johnny Logan, gana por Irlanda la XXXII Edición de Eurovisión celebrada en Bruselas.

1992.- El tema “Why me?”, de la cantante irlandesa Linda Martin, resulta vencedor en la 37 edición de Eurovisión celebrado en Malmo, Suecia.

1997.- Muere el italiano Marco Ferreri, polémico cineasta, quien destaca por el manejo de temas como las relaciones sexuales, muy criticadas en su tiempo, en películas como “Ordinaria locura”, “Casanova 70” y “La gran comilona”. Nace el 11 de mayo de 1928.

1998.- La actriz y modelo colombiana Aura Cristina Geithner protagonista en “La potra zaina”, “Hombres” y “Secreto de amor”, se casa con el actor argentino radicado en Colombia, Marcelo Dos Santos. El enlace se lleva a cabo en la Ciudad de México.

1998.- Se celebra la 43 edición de Eurovisión en la ciudad inglesa de Birmingham. La cantante y compositora israelí transexual Dana International, cuyo verdadero nombre es Sharon Cohen, consigue vencer con el tema “Diva”.

2000.- El cantante puertorriqueño Marc Anthony, intérprete de “Ahora quién”, se casa con la Miss Universo y actriz Dayanara Torres Delgado, matrimonio que dura tres años. A los cuatro días del divorcio, Anthony contrae matrimonio con la actriz y también cantante Jennifer López.

2006.- El líder del grupo mexicano Maná, Fher, se suma a figuras como Luis Miguel y Ricky Martin que deciden invertir sus fortunas en bienes raíces en Florida, al adquirir un lujoso penthouse en la exclusiva zona costera de Sunny Isles, en la torre de cristal “Jade Ocean”, que cuenta con 52 pisos.

2006.- El mago David Blaine falla en su intento de batir el récord mundial de apnea, esto es de permanencia bajo el agua sin respirar; le faltaron casi dos minutos para romper la marca de ocho minutos y 58 segundos. Sin embargo establece el récord de permanecer más tiempo sumergido en una piscina, con 177 horas. Se mantiene una semana sumergido en una esfera llena de agua, en una alberca en Nueva York.

2006.- El canal de televisión musical MTV Alemania anuncia que transmitirá completa la polémica serie de dibujos animados “Popetown”, una sátira al Vaticano, pese a las múltiples protestas de la comunidad católica local.

2006.- Britney Spears, llamada “La princesa del pop”, confirma su nuevo embarazo durante el programa de David Letterman, una de las revistas nocturnas televisivas más populares en Estados Unidos.

2006.- El conductor de origen chileno Mario Luis Kreutzberg, conocido como “Don Francisco”, recibe del Congreso estadunidense un reconocimiento por el vigésimo aniversario de transmisión de su programa “Sábado gigante” en la televisión de este país. Tras 53 años de emisión ininterrumpida, el programa finaliza el 19 de septiembre de 2015.

2007.- Jaguares es el único grupo latino en un histórico disco doble en homenaje a John Lennon y con fines altruistas, en el que participan figuras como U2, Aerosmith y Lenny Kravitz, entre otros.

2007.- La modelo Naomi Campbell reconoce que encontró consuelo barriendo un viejo almacén, como un castigo impuesto por un juez de Nueva York por agredir a un asistente con un aparato telefónico; afirma que tras cinco días con la escoba en la mano “he pagado mi deuda con la sociedad y he aprendido algo”.

2007.- El cantante irlandés Bono consigue el apoyo de representantes del Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo un proyecto que busca erradicar la falta de educación infantil en países del tercer mundo.

2008.- La actriz estadunidense Uma Thurman se enfrenta en los tribunales con una firma internacional francesa de cosméticos, luego de que esta última hiciera uso de su nombre e imagen sin su consentimiento.

2009.- El rapero estadunidense Snoop Dogg queda exonerado de los cargos de agresión que le imputa Richard Monroe, quien lo acusa de haberlo golpeado en el estrado durante un concierto en 2005, cerca de Seattle.

2010.- La cantante Gloria Trevi se presenta con éxito en un repleto teatro Nokia de Los Ángeles, donde aprovecha para condenar la ley antiinmigrante SB1070 impuesta en Arizona.

2011.- La serie “Game of thrones” tiene el mayor nivel de audiencia en la historia de la televisión en México y algunos países de América Latina con 4.2 millones de espectadores de sus dos capítulos iniciales. En 2016 vuelve a romper el récord, al lograr que 8.2 millones de personas vieran el último capítulo de la sexta temporada del programa.

2012.- El actor William Levy obtiene calificación perfecta en el “reality” de la televisión estadunidense “Dancing with the stars”.

2013.- El nuevo video del cantante David Bowie, “The next day”, es censurado en YouTube por mostrar imágenes simulando a Jesús en un bar, rodeado de mujeres con poca ropa y sacerdotes.

2014.- El cantante estadunidense Chris Brown es sentenciado a un año de prisión, tras admitir violar su libertad condicional, pero le acreditan los meses de rehabilitación y encarcelamiento, por lo que sólo deberá cumplir 131 días adicionales, reportan autoridades judiciales.

2014.- El cantautor estadunidense Usher, ganador de ocho premios Grammy, lanza “Good kisser”, el primer sencillo de su octavo álbum, que saldrá al mercado en el próximo otoño.

2016.- Fallece Tomás Valle Morán, apodado “El Nene”. Fundador y presidente del Orfeón Gijonés, originalmente llamado Orfeón Fabril Natahoyo, formación cultural creada en 1967 y enfocada a la música coral. Gran promotor del folclor asturiano.