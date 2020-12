Ejercerá Durango 33.2 mmdp el año entrante

*Descartados más impuestos y ajustes de personal

*Pero se tendrán que reducir gastos y fusionar dependencias

Por: Martha Medina

El presupuesto que se propone ejercer para el año entrante será similar al que se autorizó para este 2020, informó el gobernador José Aispuro Torres, al manifestar que será de 33,200 millones de pesos, cantidad que incluye la inversión federal para dos proyectos de infraestructura, además de incluir las previsiones por la reducción de 500 millones de pesos que se registrará en las participaciones federales.

Al enviar un mensaje a los duranguenses, el mandatario estatal manifestó que por primera vez en mucho tiempo el proyecto presupuestal que se envió al Congreso del Estado no contempla ningún déficit, para luego señalar que se aplicarán medidas drásticas para reducir el gasto que incluirá la fusión de algunas dependencias, la desaparición de algunas áreas y no descartó la posibilidad de hacer cambios en el personal, sin afectar a los trabajadores de base y sindicalizados.

Aispuro también hizo un llamado a toda la sociedad en general a cerrar filas por Durango, luego de recordar que cerca de la mitad de los recursos federales que recibe la entidad por parte del Gobierno Federal son destinados al gasto educativo, pues recordó que se trata de uno de los estados que más aporta en este rubro, de tal manera que con el resto de los recursos se atenderán otras necesidades como obra, salud, campo, entre otros.

Recordó que además de la reducción de participaciones también la cancelación de algunos programas afectará la construcción y mantenimiento de carreteras, la infraestructura urbana, programas para el campo, entre otros, a pesar de lo cual se dará prioridad a la atención a la pandemia del Covid, atender el tema de la vacunación contra esta enfermedad una vez que se encuentre disponible, para proteger la vida y la salud de los duranguenses.

Agradeció al Presidente López Obrador que autorizara recursos para el programa Agua Saludable para La Laguna, así como la continuación del tramo carretero Los Herrera-Tamazula.

Dijo que solamente uniendo esfuerzos, trabajando todos por una misma causa es como se podrán atender las necesidades de la sociedad, como es el objetivo de los gobiernos municipales, federal y del estado, de trabajar para mejorar las condiciones de vida de la población, pues manifestó que el año que entra impone nuevos retos para salir adelante, pues habrá menos recursos. Reconoció la labor que desarrollaron las y los legisladores federales de Durango en el tema del presupuesto.

Añadió que ante la situación que se presentará se tomarán medidas extraordinarias para garantizar cero déficit, pues al tener menos ingresos el gobierno está obligado a recortar programas de manera responsable, reorientarlos y disminuir gastos en áreas no prioritarias, fusionar dependencias y estimular la recaudación, además de recordar que en el paquete económico no se contempla la creación de nuevos impuestos ni subir las tasas que se tienen, además de que no se pide a la Federación lo que no le corresponde a la entidad.

Dijo que será en los siguientes días cuando se darán a conocer de manera detallada las medidas de austeridad que se aplicarán en el gobierno estatal, para llamar a los demás poderes para aplicar también acciones para reducir gastos, y a toda la población pidió mantener la unidad para enfrentar esta situación. Cabe mencionar que en este mensaje el gobernador estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina, y por el secretario de Gobierno, Héctor Flores.

