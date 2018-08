El actor Danny DeVito, Premio Donostia del Festival de San Sebastián

San Sebastián (España), 20 ago (EFE).- El actor, director y productor estadounidense Danny DeVito será distinguido con un Premio Donostia en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará entre el 21 y el 29 de septiembre.

DeVito recogerá ese galardón, con el que el certamen reconoce cada año la trayectoria de uno o varios profesionales del cine, en una gala que se celebrará en el Palacio Kursaal el día 22 del próximo mes, informó hoy la organización.

Se trata del segundo Premio Donostia que el Festival anuncia para esta 66 edición, tras el del el director japonés Hirokazu Kore-eda, último ganador de la Palma de Oro en Cannes con “Shoplifters”.

Como parte del galardón a DeVito, el día 23 el festival proyectará la película de animación “Smallfoot”, en la que el actor presta su voz a uno de los personajes.

Este intérprete de ascendencia italiana, nacido en Neptune (Nueva Jersey, EE.UU.) en 1944, ha participado como actor en más de 50 películas, entre ellas destacados títulos como “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (1975), “Terms of Endearment” (1983), “The War of the Roses” (1989), “Man on the Moon” (1999), “Twins” (1988), “Big Fish” (2003), “L.A. Confidential” (1977) y “Batman Returns” (1992), en la que hizo del malvado y popular Pingüino.

Su larga carrera como actor le ha permitido trabajar a las órdenes de prestigiosos directores como Milos Forman, Brian de Palma, Robert Zemeckis, Tim Burton, Francis Ford Coppola y Todd Solondz.

El próximo año se estrenará su última película como actor, la esperada versión de “Dumbo” firmada por Tim Burton, director con el que ya trabajó anteriormente en “Batman Returns” y “Big Fish”.

Tras las cámaras ha dirigido películas como “The War of the Roses” y “Hoffa”, ambas seleccionadas en la competición oficial del Festival de Berlín, así como “Throw Momma from the Train” (1987), “Smoochy” (2002), “Duplex” (2003) y “Matilda” (1996), basada en el libro de Roald Dhal.

Destaca también su labor como productor de cintas como “Erin Brockovich” (2000), que fue candidata al Óscar a mejor película, “Pulp Fiction” (1994), “Gattaca” (1997), “Cómo conquistar Hollywood” (1995), “Man on the Moon” (1999) y “Garden State” (2004), entre otras.

Se dio a conocer por su papel en la serie de televisión estadounidense “Taxi”, que se emitió entre 1978 y 1983, en la que su interpretación Louie de Palma le hizo merecedor de un Globo de Oro al mejor actor de reparto en 1980.

También ha prestado su voz para películas de animación como “Space Jam” (1996), “Hercules” (1997), “Lorax” (2012) y la película con la que llegará a San Sebastián, “Smallfoot”. EFE