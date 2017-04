El América golea 4-2 a Once Caldas en la Liga colombiana

Bogotá, 16 abr (EFE).- América de Cali recuperó su memoria futbolística y hoy goleó 4-2 al Once Caldas en la décima tercera jornada de la Liga colombiana que sigue liderada por Atlético Nacional con 29 puntos. El juego Junior ante Patriotas se disputará el próximo martes. - Resultados décima tercera jornada: Equidad 0 - Tigres 0 Alianza Petrolera 0 - Atlético Huila 1 América 4 - Once Caldas 0 Rionegro 0 - Ind. Medellín 1 . Sábado Jaguares 2 - Cortuluá 1 Deportes Tolima 2 - Deportivo Cali 2 Independiente Santa Fe 1 - Atl. Bucaramanga 0 Deportivo Pasto 2 - Millonarios 1 - Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS .1. Atlético Nacional 11 9 2 0 22 4 29 .2. Independiente Medellín 13 9 1 3 22 12 28 .3. Pasto 13 6 4 3 21 12 22 .4. Jaguares 13 6 4 3 10 10 22 .5. Cali 13 5 5 3 19 12 20 .6. Independiente Santa Fe 13 5 4 4 10 12 19 .7. América 13 5 3 5 18 17 18 .8. Alianza Petrolera 13 5 3 5 15 16 18 .9. La Equidad 13 5 3 5 10 11 18 10. Millonarios 13 5 2 6 17 11 17 11. Patriotas FC 12 4 5 3 12 11 17 12. Atlético Bucaramanga 13 4 4 5 9 11 16 13. Deportes Tolima 13 4 3 6 16 18 15 14. Huila 13 4 3 6 1 16 15 15. Tigres FC 13 3 5 5 5 13 14 16. Once Caldas 13 3 4 6 11 20 13 17. Envigado 12 2 5 5 9 12 11 18. Rionegro Águilas 13 2 5 6 5 13 11 19. Cortuluá 13 2 5 6 12 19 11 20. Junior 11 2 4 5 15 17 10 - Clasificación de goleadores: Con 7: César Arias (Alianza Petrolera) y Yamilson Rivera (Deportivo Pasto). Con 6: Cristian Martínez (América). Con 5: Dayro Moreno (Atlético Nacional), Edis Ibargüen y Uvaldo Luna (Patriotas), Jefferson Andrés Duque (Deportivo Cali), Juan Quintero (Medellín), Feiver Mercado (Cortuluá) y Santiago Tréllez (Deportivo Pasto). - Partidos de la decimocuarta jornada: Tigres-Jaguares; Patriotas-Equidad; Once Caldas-Alianza Petrolera; Deportivo Cali-Junior; Atlético Bucaramaqnga-Deportivo Pasto; Envigado-Millonarios; Atlético Huila-Atlético Nacional; Cortuluá-América; Santa Fe-Rionegro; y Deportivo Independiente Medellín-Deportes Tolima. EFE