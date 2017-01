El argentino Almeyda dice que nunca dirigiría a Boca Juniors

México, 20 ene (EFEMEX).- El argentino Matías Almeyda, entrenador de las Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano, aseguró que nunca dirigiría a Boca Juniors de su país, acérrimo rival de River Plate, equipo en el que jugó y dirigió el “Pelado”.

Almeyda fue entrevistado por la cadena ESPN el jueves por la noche y fue cuestionado sobre si en algún momento entrenaría al América, odiado rival de las Chivas, quienes protagonizan el clásico del fútbol mexicano como el River-Boca en Argentina.

“No, creo que no (dirigir al América). Tengo principios (…) no creo que me identifique desde un lugar a otro tan rápido por como soy yo, como nunca dirigiré a Boca”, declaró Almeyda.

Dijo que lo que siente por Boca se igual a lo que siente por el América y puntualizó que es un rivalidad deportiva.

“(El sentimiento) está casi igual. A Chivas lo quiero, lo tengo ya en mi corazón por que mi familia está bien y por todo lo que me ha provocado”, expresó.

Almeyda dirige al Guadalajara, un equipo que juega solo con mexicanos y hace unos días dijo que espera que deportivamente le vaya bien para quedarse muchos años en el fútbol mexicano.

El equipo de Almeyda recibirá a los Xolos de Tijuana, el sábado en la tercera jornada del Clausura 2017 en el que suman cuatro puntos tras un triunfo y un empate y se ubican en el quinto lugar. EFEMEX