El argentino Hernán Cristante confía en la buena preparación del Toluca

Toluca (México), 23 dic (EFE).- El argentino Hernán Cristante, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, aseguró hoy estar conforme con rendimiento de sus jugadores en la preparación para el torneo Clausura 2019, en el cual buscará ser protagonista.

“El equipo seguirá avanzando apuntando a llegar lo mejor posible en lo futbolístico, aunque continúa a la espera de la incorporación de algunos refuerzos”, dijo Cristante luego de la victoria 4-1 sobre el Veracruz en un amistoso.

Toluca terminó séptimo en el pasado Apertura y fue eliminado en cuartos de finales ante el América. Ahora espera sacar provecho de que ha tenido par de semanas más de preparación de los finalistas del campeonato para comenzar bien el Clausura.

El cuadro de Cristante dejó ir a su capitán, el argentino Rubens Sambueza, genio de la media cancha, al colombiano Luis Quiñones y al mexicano Alexis Vega, estos dos últimos figuras claves en la delantera.

“Rubens no tuvo mucha participación el torneo pasado, estuvo lesionado, pero es un tipo de mucha jerarquía. Vega y Quiñones fueron parte fundamental en el ataque. Entonces, se fueron tres jugadores importantes para nosotros a lo largo de estos torneos. Cubrir esas necesidades es imperioso y hay que trabajar en ello”, apuntó.

En la campaña pasada el Toluca fue el cuarto equipo de mejor ataque y el de la novena defensa. Ahora se prepara para superar esos números y buscar el título en el Clausura.

“En líneas generales se ha trabajado bien, entonces no me quejo. El equipo hizo una buena pretemporada, la esencia sigue siendo la misma, no hay grandes cambios; hay gente que se fue y hay que trabajar sobre lo que hemos hecho, sobre las fortalezas que tiene el equipo, que no son pocas”, concluyó.

En el Clausura el Toluca será protagonista del partido de inicio de campeonato cuando visite al Morelia el 4 de enero. EFE