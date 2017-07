El argentino Mohamed llevará ante la justicia al uruguayo Gargano

México, 5 jul (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, técnico del Monterrey mexicano, aseguró que llevará ante la justicia y hasta sus últimas consecuencias su conflicto con el volante uruguayo Walter Gargano, quien en días pasado lo acusó de cobrarle por jugar aunque posteriormente ofreció una disculpa en redes sociales.

“Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero tiene que atenerse a las consecuencias. Me interesa aclarar lo que pasó y la única manera es ante la justicia”, dijo Mohamed al canal de televisión TDN.

El argentino explicó que lo tiene que hacer de esa manera porque sino cualquiera “puede ensuciar a cualquier persona, entonces si tiene las pruebas, la capacidad, los motivos para comprobarlo, lo tiene que comprobar y vamos ir hasta la última instancia para que esto se aclare”, añadió.

Mohamed señaló que su “honestidad está en juego”.

“Llevo 24 años en México y por un jugador que, por una decisión deportiva y que dice que habló ‘caliente’, me ensucia. Para mí una disculpa en redes sociales no me llena y tiene que hacerse cargo de lo que dijo”, precisó.

Gargano, quien no tuvo mucha actividad en el pasado Clausura 2017 y no entró en los planes del equipo para el próximo Apertura mexicano, ofreció en días pasados una entrevista para un programa de su país y señaló que Mohamed ejercía como representante.

“Sufrí estos seis meses en Monterrey. El entrenador se portó muy mal. Algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la ‘torta’, no me gusta que me toquen mi dinero”, comentó Gargano.

El entrenador explicó que hablará con sus abogados luego de que su equipo finalice su etapa de preparación en Estados Unidos donde el sábado cumplirá un amistoso ante Pumas de la UNAM. EFE