El argentino Roman Rosso se corona en el Gran Premio Latinoamericano del turf

Montevideo, 11 mar (EFE).- El caballo argentino Roman Rosso, con la monta de Wilson Moreyra y el dorsal 9, se consagró hoy campeón del Longines Gran Premio Latinoamericano, que se disputó en el Hipódromo Nacional de Maroñas de Montevideo.

La XXXIV edición de este galardón, que por tercera vez acogió Uruguay, fue para Roman Rosso, del stud La Primavera, que se impuso en 2 minutos con 2 segundos en los 2.000 metros que recorrió la carrera.

En segundo lugar se ubicó el caballo brasileño Leao de Prata, montado por Carlos Lavor, seguido de Barbón, de Perú, que quedó tercero.

El gerente general de HRU, empresa concesionaria del Hipódromo Nacional de Maroñas, Gabriel Gurméndez, explicó a Efe que el Longines Gran Premio Latinoamericano es equivalente a la Copa América en el fútbol.

“Los mejores caballos, con ratings más altos, los ejemplares que han ganado las grandes carreras de los hipódromos de América Latina nominan a estos caballos, que vienen a competir aquí”, señaló el ingeniero industrial uruguayo.

En ese sentido, consideró que esta competición -que ya había pasado por Uruguay en 1981 y 2006- supone una de las “pocas oportunidades” en las que los caballos latinoamericanos consiguen cruzarse y competir entre ellos, para ver qué país está mejor en materia hípica.

Para Gurméndez acoger este premio representa un “gran desafío” y, a la vez, una “gran oportunidad” de poder “exhibir ante la región y el continente los niveles que se han alcanzado en la hípica uruguaya.

“Es una jornada que marca el punto alto del calendario hípico del Uruguay durante muchos años, por el significado que tiene la carrera, que es la más importante del continente”, añadió el gerente general del Hipódromo Nacional de Maroñas.

El Gran Premio Latinoamericano contó con una bolsa de premios de medio millón de dólares y estuvo integrado por doce caballos de países como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

Durante la jornada se destacó la inauguración de la primera pista de césped del Hipódromo Nacional de Maroñas, donde se corrió el “Clásico Guillermo Young”, en el que resultó vencedor el caballo brasileño Dare To Be There, con la monta del uruguayo Carlos Bueno.

“Hace más de 120 años que se corre en arena y hoy (domingo) se abre una nueva oportunidad de desarrollo para la crianza del caballo en Uruguay y para los entrenadores”, aseguró Gurméndez, que inauguró la pista junto al intendente de Montevideo, Daniel Martínez.

Asimismo, sostuvo que existe un “gran interés en la región” sobre lo que puede significar para la hípica uruguaya la llegada de su primera pista de césped.

“Es un desafío grande y las cosas están saliendo muy bien”, añadió Gurméndez. EFE