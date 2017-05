El argentino Triverio dice que aprendió de suspensión y proceso que cumplió

México, 2 may (EFE).- El argentino Enrique Luis Triverio, delantero de los Diablos Rojos del Toluca mexicano, dijo hoy que nunca se mostró intranquilo por suspensión de un año que pesaba sobre él y que el proceso que cumplió le reportó varias enseñanzas.

Este martes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó que Triverio deberá cumplir con la sanción que se le impuso en principio por su expulsión en partido de Copa MX del Clausura del fútbol mexicano, que fue de ocho partidos y no de un año, con lo que podrá tener actividad con el equipo justo para el arranque de la liguilla.

“Todo sirve de experiencia, todo esto que paso es algo incómodo para cualquier jugador, no se lo deseo a nadie así que hay que tomar conciencia, tratar de estar un poco más tranquilo dentro de la cancha y no dejarse llevar por los nervios”, dijo Triverio en conferencia de prensa.

“Nunca me desesperé. La verdad nunca me puse intranquilo, sabía que no iba a quedar así, sabía que la gente del TAS iba a tener consideración, iba a mirar muchas veces la jugada e iba a tener su conclusión. Afortunadamente así fue”, añadió.

Triverio dijo que el apoyo de sus compañeros, directivos, cuerpo técnico y afición, fue fundamental para afrontar la espera en este proceso de apelación a su castigo aunque nunca cayó en desesperación.

“Me parecía muy injusta la sanción y estaba inquieto, no me quería quedar así y creo que todo esto se podía haber evitado”, apuntó.

Junto con la resolución de Triverio se dio la del paraguayo Pablo César Aguilar, defensa del América, quien deberá cumplir 10 partidos de castigo y ambos tienen sanciones económicas.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió reducir la sanción de un año impuesta a Triverio y Aguilar por el Comité de Apelación de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por mala conducta de ambos con el árbitro en diferentes partidos.

El TAS explicó que los partidos que ya han cumplido los jugadores, ya que fueron sancionados en marzo, serán deducidos de las ahora impuestas, según la decisión del árbitro único que resolvió ambos casos, después de una audiencia celebrada el pasado 28 de abril en Suiza. EFE