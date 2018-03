El Arsenal recupera la moral a costa del Watford (3-0)

Londres, 11 mar (EFE).- El Arsenal, después de tres derrotas al hilo en la Premier League, se reencontró este domingo con la victoria tras superar en casa y sin excesivos aprietos a sus vecinos del Watford (3-0).

Las caídas ante Tottenham Hotspur (1-0), Manchester City (0-3) y Brighton & Hove Albion (2-1) habían dejado ‘tocados’ a los ‘Gunners’, prácticamente sin opciones de llegar a la cuarta plaza y sabedores de que el camino más rápido para estar en la Liga de Campeones la temporada que viene pasa por salir campeón de la Liga Europa.

Con los deberes hechos en el torneo continental -derrotaron el jueves al Milan en San Siro en la ida de octavos (0-2)-, el equipo de Arsene Wenger tenía que recuperar sensaciones en el campeonato doméstico.

Y su víctima fue el Watford de Javi Gracia, en línea ascendente desde la llegada del español al banquillo, pero totalmente superado este domingo en el Emirates.

A los ocho minutos, el alemán Mustafi remató de cabeza una falta botada desde la izquierda por su compatriota Özil para subir el 1-0 al marcador y empezar con el pie derecho el duelo.

La asistencia, la número 50 de Özil en la Premier, convirtió al talentoso media punta germano en el futbolista que menos partidos ha necesitado para llegar al medio centenar de pases de gol en Inglaterra: 141 encuentros, dos menos que el histórico exfutbolista francés Eric Cantona.

Poco se vio del Watford en el norte de Londres este domingo, y en los primeros 45 minutos la ocasión más clara la tuvo en las botas el argentino Pereyra, que, con todo a su favor, mandó incomprensiblemente fuera un rechace de Cech desde el área pequeña.

A la vuelta de vestuarios, el Arsenal mató el partido cuando más dominaban los visitantes. En el minuto 59, después de una aproximación de los ‘Hornets’, Mkhitaryan puso un balón entre líneas para Aubameyang y el gabonés finalizó el contragolpe sorteando al portero en la salida y definiendo con la izquierda.

Sólo dos minutos después, los de Gracia dispusieron de una ocasión de oro para recortar diferencias después de que Maitland-Niles zancadilleara dentro del área a Pereyra y el árbitro decretara la pena máxima.

El delantero Deeney, odiado por la afición ‘Gunner’ y abucheado cada vez que tocaba el esférico -había asegurado tras el partido de ida que al Arsenal le faltaban “cojones”-, marró el disparo desde los 11 metros ante el júbilo de la grada, que no paraba de cantarle: “Who are you? Who are you?” (“¿Quién eres?”).

Del posible 2-1 se pasó, en 15 minutos, al definitivo 3-0, cuando, en otro contragolpe, Mkhitaryan empujó con la izquierda un pase de Aubameyang dentro del área después de que Karnezis no consiguiera atrapar un centro desde la izquierda de Özil.

Con esta balsámica victoria, el Arsenal se mantiene en sexta posición en la liga inglesa, con 48 puntos, a ocho del Chelsea, quinto clasificado, y a diez del Tottenham Hotspur, que cierra la jornada dominical en casa del Bournemouth (16:00 GMT). EFE