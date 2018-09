El ayer y el hoy del racismo en EEUU, en un documental a concurso en Venecia

Venecia (Italia), 2 sep (EFE).- Con historias de gente anónima el realizador italiano Roberto Minervini ha construido un documental en el que reflexiona sobre el racismo hoy en Estados Unidos y sobre “la historia de la realidad afroamericana”, un trabajo que, aseguró emocionado, “va más allá del cine”.

“Es un trabajo que solo se puede hacer con cierta gente”, dijo el realizador al borde de las lágrimas en la rueda de prensa de presentación en la Mostra de Venecia de “What you gonna do when the world’s on fire?”, el único documental a competición en esta 75 edición.

Una película en la que buscaba la respuesta a la pregunta planteada en el título, saber si “huir era la única solución a las llamas”.

Para buscar esa respuesta se fue a Nueva Orleans (EE.UU.), donde contactó con miembros de una comunidad negra y del movimiento de los Panteras Negras con el fin de contar su día a día y la historia del racismo a través de los problemas actuales.

Entre los personajes a los que sigue Minervini están Judy Hill, una mujer que defiende con vehemencia la necesidad de seguir luchando por los derechos de su raza.

“Al principio no sabía que (Minervini) quería hacer una película, solo era una conversación sobre mi historia, sobre de dónde venía y adónde iba”, dijo Hill, quien consideró que el realizador italiano “llegó justo a tiempo para escuchar nuestras lágrimas, nuestras oraciones y nuestras canciones”.

Kevin Goodman, otro de los protagonistas de este documental, resaltó que “hay mucha gente” que se acerca a ellos para filmarlos y fotografiarlos y luego se van y no vuelven a verlos nunca ni el resultado de lo que han filmado.

“Pero con este equipo sentí una conexión, nos mostraron tanto amor que no los veíamos como algo de blancos y negros, era una familia haciendo una película”, aseguró. EFE