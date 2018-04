El Barcelona logra su vigésimo quinto título

Madrid, 29 abr (EFE).- El Barcelona certificó este domingo matemáticamente su vigésimo quinto título de la liga española de Primera división tras vencer en Riazor al Deportivo por 2-4. El conjunto azulgrana recupera la corona y se sitúa por lo tanto a ocho del Real Madrid, vencedor del título la pasada temporada.

Temporada Campeón pts Subcampeón pts --------- ----------- --- ---------- --- 1928-29 Barcelona 25 Real Madrid 23 1929-30 Ath. Bilbao 30 Barcelona 23 1930-31 Ath. Bilbao 22 R.Santander 22 1931-32 Real Madrid 28 Ath. Bilbao 25 1932-33 Real Madrid 28 Ath. Bilbao 36 1933-34 Ath. Bilbao 24 Real Madrid 22 1934-35 Real Betis 34 Real Madrid 33 1935-36 Ath. Bilbao 31 Real Madrid 29 1939-40 At. Aviación 29 Sevilla 28 1940-41 At. Aviación 33 Ath. Bilbao 31 1941-42 Valencia 40 Real Madrid 33 1942-43 Ath. Bilbao 36 Sevilla 33 1943-44 Valencia 40 At. Aviación 34 1944-45 Barcelona 39 Real Madrid 38 1945-46 Sevilla 36 Barcelona 35 1946-47 Valencia 34 Ath. Bilbao 34 1947-48 Barcelona 37 Valencia 34 1948-49 Barcelona 37 Valencia 35 1949-50 At. Madrid 33 Deportivo 32 1950-51 At. Madrid 40 Sevilla 38 1951-52 Barcelona 43 Ath. Bilbao 40 1952-53 Barcelona 42 Valencia 40 1953-54 Real Madrid 40 Barcelona 36 1954-55 Real Madrid 46 Barcelona 41 1955-56 Ath. Bilbao 48 Barcelona 47 1956-57 Real Madrid 44 Sevilla 39 1957-58 Real Madrid 45 At. Madrid 42 1958-59 Barcelona 51 Real Madrid 47 1959-60 Barcelona 46 Real Madrid 46 1960-61 Real Madrid 52 At. Madrid 40 1961-62 Real Madrid 43 Barcelona 40 1962-63 Real Madrid 49 At. Madrid 37 1963-64 Real Madrid 46 Barcelona 42 1964-65 Real Madrid 47 At. Madrid 43 1965-66 At. Madrid 44 Real Madrid 43 1966-67 Real Madrid 47 Barcelona 42 1967-68 Real Madrid 42 Barcelona 39 1968-69 Real Madrid 47 Las Palmas 38 1969-70 At. Madrid 42 Ath. Bilbao 41 1970-71 Valencia 43 Barcelona 43 1971-72 Real Madrid 47 Valencia 45 1972-73 At. Madrid 48 Barcelona 46 1973-74 Barcelona 50 At. Madrid 42 1974-75 Real Madrid 50 R. Zaragoza 38 1975-76 Real Madrid 48 Barcelona 43 1976-77 At. Madrid 46 Barcelona 45 1977-78 Real Madrid 47 Barcelona 41 1978-79 Real Madrid 47 Sp. Gijón 43 1979-80 Real Madrid 53 R. Sociedad 52 1980-81 R. Sociedad 45 Real Madrid 45 1981-82 R. Sociedad 47 Barcelona 45 1982-83 Ath. Bilbao 50 Real Madrid 49 1983-84 Ath. Bilbao 49 Real Madrid 49 1984-85 Barcelona 53 At. Madrid 43 1985-86 Real Madrid 56 Barcelona 45 1986-87 Real Madrid 66 Barcelona 63 1987-88 Real Madrid 62 R. Sociedad 51 1988-89 Real Madrid 62 Barcelona 57 1989-90 Real Madrid 62 Valencia 53 1990-91 Barcelona 57 At. Madrid 47 1991-92 Barcelona 57 Real Madrid 54 1992-93 Barcelona 58 Real Madrid 57 1993-94 Barcelona 56 Deportivo 56 1994-95 Real Madrid 57 Deportivo 51 1995-96 At. Madrid 87 Valencia 83 (+) 1996-97 R. Madrid 92 Barcelona 90 1997-98 Barcelona 74 Athletic 65 1998-99 Barcelona 79 Real Madrid 68 1999-00 Deportivo 69 Barcelona 64 2000-01 Real Madrid 80 Deportivo 73 2001-02 Valencia 75 Deportivo 68 2002-03 Real Madrid 78 Real Sociedad 76 2003-04 Valencia 78 Barcelona 72 2004-05 Barcelona 84 Real Madrid 80 2005-06 Barcelona 82 Real Madrid 70 2006-07 Real Madrid 76 Barcelona 76 2007-08 Real Madrid 85 Villarreal 77 2008-09 Barcelona 87 Real Madrid 78 2009-10 Barcelona 99 Real Madrid 96 2010-11 Barcelona 96 Real Madrid 92 2011-12 Real Madrid 100 Barcelona 91 2012-13 Barcelona 100 Real Madrid 85 2013-14 At. Madrid 90 Barcelona 87 2014-15 Barcelona 94 Real Madrid 92 2015-16 Barcelona 91 Real Madrid 90 2016-17 Real Madrid 93 Barcelona 90 2017-18 Barcelona (+) Desde esta temporada la victoria vale tres puntos Los títulos se han repartido de la siguiente manera: Real Madrid 33 Barcelona 25 Atlético Madrid 10 (2 con el nombre de Atlético Aviación) Athletic Club 8 Valencia 6 Real Sociedad 2 Sevilla 1 Betis 1 Deportivo 1. EFE

