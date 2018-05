“El Bronco” convoca a votantes a lograr que todo México sea independiente

México, 16 May (Notimex).- Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente a la Presidencia de la República, participará esta mañana en el foro “Diálogos Manifiesto México”, organizado por Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El gobernador de Nuevo León con licencia acudirá a ese encuentro con empresarios para exponer sus propuestas de gobierno a las 11:30 horas. El acercamiento con la iniciativa privada será Salón Don Alberto 3 y 4 del Hotel Hilton Reforma, en avenida Juárez, en el centro Histórico de la Ciudad de México.

Rodríguez Calderón afirmó anoche que su estado natal Nuevo Léon puede dejar de ser la única entidad independiente, y convocó a la ciudadanía a hacer que todo México sea libre de los partidos políticos.

En su cuenta de @JaimeRdzNL, Rodríguez Calderón “El Bronco” difundió: “#NuevoLeón puede dejar de ser el único Estado independiente, podemos hacer que todo #México sea libre de los partidos políticos y que los que gobiernen sean los ciudadanos.

¿Qué dicen? #MéxicoIndependiente”. En otro tuit mañanero, el aspirante independiente señaló: “Todos los días me levanto pensando en mi familia y me siento muy agradecido con ellos y con Dios por siempre estar a mi lado apoyando mis locuras. La vida sería otra si no fuera por toda la fuerza que me da su apoyo incondicional. #FelizMiércoles”.

