El Centro Kennedy de Washington dedicará un festival cultural a Cuba

Washington, 6 dic (EFEUSA).- El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington anunció hoy la celebración de un festival de música, teatro, danza y cine sobre Cuba del 8 al 20 de mayo de 2018.

El festival, llamado “Artes de Cuba: From the Island to the World” (“Artes de Cuba: de la isla al mundo”), constará de medio centenar de eventos, entre los que destacan la cantante de son y boleros Omara Portuondo o la orquesta Los Van Van.

También la Compañía de Danza Malpaso, con sus trabajos “Vals Indomable”, “24 horas y un perro” y “Ocaso”, así como la compañía de teatro Argos Teatro con “10 millones”.

“Artes de Cuba” también acogerá un pequeño festival de cine en ocasión del 40 aniversario del Festival de Cine de La Habana este 2018, con las películas “Retrato de Teresa”, “Lucía”, “Memorias del Subdesarrollo”, “Fresa y Chocolate”, “Conducta” y “Suite Habana”.

Entre el medio centenar de eventos, también figuran una maratón de piano protagonizada por Aldo López-Gavilán y Jorge Luis Pacheco, o la cantante Aymée Nuviola acompañada de Ed Calle.

Fuera de las fechas del festival, el Ballet Nacional de Cuba llevará “Don Quijote” y “Giselle” al Centro Kennedy el 29 de mayo y el 3 de junio.

El Centro Kennedy es una iniciativa público-privada que abrió en 1971 como el memorial de la nación al presidente John F. Kennedy (asesinado en 1963) y por el que pasan cada año unos 20 millones de personas. EFEUSA