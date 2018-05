El chef español Joan Roca confiesa su fascinación por la gastronomía mexicana

Cancún (México), 7 may (EFE).- El chef español Joan Roca, poseedor de tres estrellas de la Guía Michelin, confesó sentirse fascinado por la gastronomía mexicana que no deja de sorprenderlo cada vez que visita el país.

Durante una charla con medios de comunicación, Joan Roca desveló algunos de los ingredientes que lo inspiraron para el menú que ofrece hoy, martes, y mañana en el hotel Moon Palace de Cancún a exclusivos 200 asistentes.

La recaudación de las dos cenas irá destinada a la reconstrucción y rehabilitación de escuelas dañadas en 6 estados durante los terremotos que afectaron el país en septiembre del pasado año.

La primera parte del menú que ha preparado el equipo de su restaurante el Celler de Can Roca será un verdadero recorrido por el mundo gastronómicamente hablando, aseguró Joan Roca.

Agregó que no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño homenaje a la gastronomía yucateca con un platillo “inspirado” en la cochinita, plasmar en un plato el calendario azteca y una sorpresa de mariscos con la figura de una estrella de mar.

“No digo que es cochinita lo que vamos a dar, no me atrevo a decir eso para que no me linchen, pero definitivamente es algo inspirado en la cochinita”, comentó.

La vainilla de uno de los postres fue traída especialmente de Papantla, en el estado mexicano de Veracruz.

“Creo que este será el helado con más vainilla del mundo, se ve casi oscuro de tanta vainilla que le hemos puesto”, explicó.

Para Roca, considerado actualmente como uno de los mejores chefs del mundo, la gastronomía del sureste de México lo atrae poderosamente, a pesar de ser la que menos conoce.

“Es la que menos conozco, de entrada lo que he podido ver es que es una cocina muy chispeante, con mucha diversidad y con mucho cuerpo”, comentó.

Y es que a pesar de que en la familia de Joan Roca hay una gran relación con México, ya que uno de sus hermanos está casado con una mexicana, no termina de conocer la gastronomía mexicana.

“Cada vez que llego a México me doy cuenta de que sé menos, descubro más cosas, matices de los chiles, están tostados, deshidratados, ahumados, quemados, matices, aromas y sabores, tienen esa capacidad maravillosa de seducir con este sabor que aportan a la comida”, confesó.

Por su parte, la Directora de Fundación BBVA Bancomer, Sofía Ize, explicó que los recursos recaudados durante las dos cenas serán destinados al fondo para la restauración y en algunos casos reconstrucción total de las escuelas que fueron dañadas en 6 estados del país afectados por los terremotos del año pasado.

El programa incluye también la reposición de todo el mobiliario e incluso del equipo de tecnología.

Jabib Chapur, presidente de la Fundación Palace, explicó que la participación de la cadena hotelera en este tipo de actividades es una forma de colaborar en la reconstrucción de las zonas que se han visto afectadas por desastres naturales en México. EFE