El chileno Arley Méndez revalida el oro en arrancada

Redacción Deportes, 6 nov (EFE).- El chileno Arley Méndez revalidó este martes el título mundial en la modalidad de arrancada de la categoría de 89 kilos de los Campeonatos del Mundo de halterofilia que se disputan en Asjabad (Turkmenistán).

Méndez se impuso por segundo año consecutivo en la arrancada, esta vez con 169 kilos, seis menos que en 2017. Superó al bielorruso Pavel Khadasevich, que también alzó 169, y el colombiano Jhor Esneider Moreno, que se colgó el bronce con 168.

El chileno comenzó con 160 kilos y terminó con 169 tras renunciar a los 168.

Arley Méndez, no obstante, no pudo repetir el título mundial que en 2017 también logró en el dos tiempos y en el total, en las que no entró en el podio. Fue séptimo en dos tiempos con 200 kilos y quinto en el total con 369.

En dos tiempos el venezolano Keydomar Vallenilla logró el bronce con 204 kilos en una prueba en la que sólo fue superado por el ruso Artem Okulov (206) y el armenio Hakob Mkrtchyan (205). Tras haber sido décimo en la arrancada con 165 kilos, Vallenilla terminó sexto en el total.

En campeón del total fue Okulov (372), seguido de Khadasevich y el georgiano Revaz Davitadze (371). El colombiano Brayan Rodallegas acabó cuarto a un kilo del podio tras haber sido quinto en arrancada (167) y cuarto en dos tiempos (203). EFE