El ciclo del rector ya terminó, se tiene que ir: Palmira Maldonado

Luego de que se había dicho que el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (Ujed), Oscar Erasmo Návar, acordó con el grupo que tomo el edificio central quienes piden su destitución, que dejaría la rectoría al finalizar el semestre y antes de ello quitar a algunos funcionarios, pero declaró nuevamente que no se va, y que no se comprometió a hacer eso.

Palmira Maldonado secretaria General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Ujed (Staujed), comentó que el ciclo del rector ya termino, y se tiene que ir, pues dijo fue impuesto por el ex Gobernador Jorge Herrera Caldera, quien ya se fue, entonces Erasmo Návar debe irse también.

“No se va porque no se quiere ir, porque nosotros desde cuando queremos que abandone, el ya sabe que su ciclo termino cuando se fue Herrera Caldera, aunque lo desmienta así como ha desmentido muchas cosas”.

Dijo una persona que no respeta su palabra y no respeta su firma, deja mucho que desear, él acepto que la comisión de transición iba a ser quien definiera a los perfiles de las personas que iba a sustituir a los que ya están, no al revés, las auditorias pueden hacerse en su momento.

Manifestó que si el rector argumenta que lo respaldan los directores, o los rectores de otras universidades o gente ajena a la universidad, “pues que lo pongan de rector en otra parte, si ese es su sueño ser rector eternamente, que sus padrinos lo pongan”.

Aseguró que ya había aceptado su renuncia en la negociación que se hizo antes de entregar el edificio central, “el fue muy insistente de que no pusiéramos fecha, porque se iban a levantar ámpulas por los grupos, y en el afán de arreglar la situación condescendimos, pero nunca pensamos que fuera tan pérfido, el sabe que acepto que se iba a ir”.

La secretaria General comentó “se le dio la oportunidad de que terminara el semestre y se fuera dignamente, pero no quiere, ahora lo vamos a echar”.

Agregó que se tomaran medidas, por lo que lo hacen responsable de lo que suceda en la universidad, no quiso mencionar las acciones van a tomar para que no pierdan efecto, pero expresó “empieza la operación zopilote”.